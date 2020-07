Antorcha cuando pierde, arrebata

Un día integrantes de Antorcha Campesina podrían ir por la propiedad privada de cualquier ciudadano de a pie, como pasó hace tres años.

Antorcha Campesina, que con regímenes priistas y panistas había mantenido cuotas en el Congreso local y federal, además de alcaldías en la mixteca y sierra norte, se siente incómoda por no haber podido registrar un partido político , y que los recursos de programas sociales para gente en condiciones de vulnerables ya no pasa por sus manos.

En ese año, el manto protector de la impunidad morenovallista que había pactado con toda agrupación delictiva no sólo no castigó el delito de despojo, sino que inició una investigación en contra de las víctimas.

Ejemplos abundan y de tantos y tan frecuentes que nadie parece ya sorprenderse de ello, y sin embargo no puede ser el más recomendable de los consejos pues un día podría ir esta agrupación radical por la propiedad privada de cualquier ciudadano de a pie , sin que nunca se le perturbe por cualquier que sea el arrebato.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.