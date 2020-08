La soledad rodea a Eukid

El único aliado posible, el gobernador quintanarroense terminó por negar a Eukid y por lavarse las manos, como Pilatos… Lo peor, la justicia negó toda probabilidad de protección.

Seis meses han pasado desde su aprehensión y encarcelamiento . No obstante ser ampliamente conocido en la dirigencia nacional de su partido -no se sabe si hay proceso de expulsión- y haber alcanzado rango de vicecoordinador de la bancada en San Lázaro, el Partido Acción Nacional ha mantenido silencio vergonzante.

La desventura no llegó sola para el indiciado porque en su expediente se acumula tropiezos recurrentes. Pasó de ser el temido operador del régimen del panista Rafael Moreno Valle a un auténtico fracaso en materia jurídica.

El de Quintana Roo, Carlos Joaquín, terminó por negarlo ante Miguel Barbosa , de Puebla. No sólo eso: lo rebajó, le restó nivel e influencia política, no obstante haber sido notorio en su momento el financiamiento que recibió en campaña de la mafia poblana, como llaman los quintanarroenses al grupo que se encabezó el propio Castañón.

