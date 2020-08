El dogma de fe en tiempos de la 4T

En la víspera del inicio del proceso electoral federal existen más disonancias que acuerdos entre Morena, PT y PES… y la oposición ya afila los dientes.

Ese detalle no pasó desapercibido para Barbosa, que vio con incomodidad la postura de Flores Cervantes, al igual que ha sucedido con la dirigencia del Partido del Trabajo, que arropó a José Juan Espinosa Torres para una diputación local.

No es el primer expediente en el que la diferencia de criterio político cobra relevancia. El primero sucedió cuando la diputada Nora Merino Escamilla votó junto con el bloque de Morena en el Congreso de Puebla por la Ley de Educación.

Uno de ellos es Fernando Manzanilla Prieto , ex secretario de Gobernación a quien el propio gobernador Miguel Barbosa lo llamó ‘indiciado’ en el contexto de las indagatorias por el presunto uso irregular de una partida de dinero público de hasta 240 millones de pesos.

Factores de desunión entre Morena y el Partido Encuentro Social en el espacio doméstico son varios, pero dos tienen relevancia particular porque incluye a dos de sus diputados de alto perfil.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.