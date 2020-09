Los desafíos para la democracia, según Marco Baños

El reto para partidos políticos, candidatos y autoridades electorales será la realización de campañas políticas a través de plataformas digitales, incluso por encima de los medios tradicionales.

Baños fue además uno de los personajes de mayor influencia en procesos complejos en la preparación, desarrollo y conclusión de procesos electivos en este país. La tarde de este jueves participó en un panel organizado por la Universidad Iberoamericana en Puebla, en la que también participaron otros especialistas como María del Carmen Alanís, ex magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid; y el poblano, Jorge Sánchez Morales, presidente de la sala especializada en Guadalajara.

En la larga conversación con el reportero admitió que el proceso para elegir el mayor número de cargos de elección popular en 2021 tendrá su mayor dificultad por la pandemia, aún por encima del reto que supone las noticias falsas (fake news). Estimó urgente este ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, la toma de conciencia de ese reto para todos los actores involucrados.

El autor de la Parabólica tuvo la oportunidad de tener una larga charla sobre el futuro inmediato en el país , inmerso ya en la jornada más amplia y compleja en la historia reciente, no sólo por la dimensión descomunal de los cargos en disputa, sino por la presencia aún ominosa del Covid-19 .

Una de las voces con mayor autoridad para hablar del proceso para la construcción de la democracia electoral en México , autor de una multiplicidad de ensayos, artículos y libros sobre procesos comiciales en México y América Latina es Marco Baños, ex integrante del Consejo General Electoral del INE.

