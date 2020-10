El pasado 2 de enero del año 2020, Lorena Mena García, ingeniera en sistemas computacionales, fue dada de baja del Hospital General de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, anteriormente con el nombre de Rafael Moreno Valle, luego de haber sido sobajada, abusada laboralmente e incluso golpeada, por el ingeniero Héctor Jesús Velasco Reyes, a quien conoció de manera inicial como jefe en sistemas del mismo nosocomio, y actualmente encargado de la misma área.

Lorena Mena, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, inició su trabajo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, manteniendo actualizados los equipos de cómputo, reparación a impresoras, dando mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos, soporte técnico, manuales para usuarios en uso de algún programa o documento, cámaras de vigilancia y de su mantenimiento a los NVR, capacitar y dar de alta a personal médico, enfermería y administrativos para el expediente clínico electrónico (SIADISSEP), administración de conmutador, mantener orden en el cableado estructurado (RACK) de los distintos IDF, actualización de papel tapiz en diseño.

Pese a su desempeño de alta productividad, cómo lo califica, desde inicios de su trabajo, del primero de agosto del 2016, comenzó a tener problemas con el ingeniero Héctor Jesús Velasco Reyes, quién es ese momento tenía el cargo de jefe de sistemas, quien en todo momento la descalificaba del trabajo que realizaba.

En el escrito presentado ante la Junta Local, sostiene que este ingeniero:

"A mediados de diciembre del año 2018, ante un mal entendido laboral se atrevió a jalarme de los caballos en repetidas ocasiones ante una llamada de atención que me hacía en ese momento".

La afectada reportó de forma verbal al Ing. Yasel González Pérez (coordinador y jefe de mantenimiento) del cual dependen las áreas de Sistemas y Biomedicina del hospital autorizando su cambio de jornada laboral a sábados, domingos y días festivos, sin embargo dice que continuó el hostigamiento laboral obligándola a asistir a la unidad en muchas ocasiones fuera de su horario solo para fastidiarla, y no obstante con eso le marcaba a su celular personal para preguntarle cosas que debería saber él como encargado del área.

Lorena Mena narra en la misma queja:

"Así continuó hasta que en el mes de abril 2019 cansada de la situación laboral que vivía informe por escrito al Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación de este nosocomio para hacerle de su conocimiento, ese mismo día me hizo un análisis psicológico la Lic. Felipa Pantaleón Joaquín (Coordinadora de Psicología y miembro del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación), abriendo un expediente de mi estado ella solo me dijo que había dos caminos por el cual podía proceder pero que me convenía el primero que era manejarlo institucional en el hospital y el otro nunca me dijo, pero con el tiempo me entere que era el de proceder legalmente".

Aunque para seguir sosteniendo a su trabajo decidió quedarse callada y soportar los constantes abusos y humillaciones.

"El día 14 de noviembre a las 13:30 horas soy requerida en Recursos Humanos estando presentes el Ing. Yasel González Pérez (Coordinador y Jefe de Mantenimiento), Hugo Javier Rugerio Hernández (Coordinador de Recursos Humanos), Isabel Tapia Salas (Asistente de Recursos Humanos), Olga Leticia Martínez Apango (Apoyo Administrativo y Presidenta del Comité Igualdad Laboral y no Discriminación), Felipa Pantaleón Joaquín (Coordinadora de Psicología y miembro del Comité Igualdad Laboral y no Discriminación), todos ellos participando junto con mi jefe amedrentándome y sometiéndome, al mismo tiempo haciéndome entrega de un escrito (exhorto) seguido de la evaluación ya realizada reprobatoria para firmar, lo cual me reusó a firmarlo, pero todas las personas mencionadas anteriormente me amenazaron, hostigaron hasta que yo firmara".

Finalmente fue despedida.

"El día 2 de enero 2020 fui al hospital para checar mi entrada en el biométrico Facial y teclear mi ID encuentro un mensaje denegado por tanto pregunto en recursos humanos y me dicen que no saben nada y que pregunte con mi jefe directo, busco al Ing. Yasel y me dice que ya estoy fuera supuestamente y diciéndome que lo determinó Recursos Humanos”.

La intención que yo tengo es de seguir trabajando y dando los mismos resultados que hasta hoy he demostrado con mi productividad ya que el hospital de traumatología y ortopedia tiene la prueba física de bitácora y ordenes de servicio que se implementaron durante mi tiempo en la unidad hospitalaria y que demuestra más alcance productivo que mis compañeros y jefe de área por tanto da un resultado de mi compromiso con mi trabajo en el hospital no obstante con eso mi preparación ha sido constante y continua con cursos, talleres y platicas ya que mi profesión requiere estar actualizada en todos los aspectos para brindar un mejor servicio a los usuarios".

A partir de esos hechos Lorena Mena García ha buscado en todas las instancias legales tanto en la Secretaría de Salud del Estado, como en la misma Junta local se aclare su situación laboral y se proceda contra el servidor público qué la sobajó y maltrató, hasta el momento sigue esperando la respuesta de la justicia, pero ésta no llega.

