Empresarios de la vida nocturna de Puebla, subieron a las redes sociales un mensaje que concretamente dice: "En la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, nos sumamos al llamado del gobernador Miguel Barbosa, para respetar todas las medidas que han solicitado a los diferentes negocios en la entidad.

”En este sentido, respaldamos los operativos que realizarán en el gobierno del estado para cuidar y proteger a los poblanos".

De acuerdo con este mensaje, los propietarios de centros nocturnos que conforman esta agrupación, están a la espera de que se dé el banderazo legal para poder reabrir sus negocios, mientras mantienen cerrados sus respectivos negocios.

Pero resulta que el empresario Javier Millán, quién es el presidente de este grupo, también en redes sociales, ofrece fiestas privadas, y en lo oscurito, de sus centros nocturnos, "40 grados", de la 11 Sur y 15 Poniente, y "Mamitas", de la calle Juan Pablo Segundo 2457, de la Colonia La Hacienda.

¿Y entonces, respetan o no respetan las medidas de seguridad impuestas por el gobierno de Puebla?



Una organización fragmentada



Pero hay más, esta misma agrupación de empresarios de la vida nocturna, denunciaron en el Periódico Cambio, el pasado 23 de octubre, que en la ciudad de Puebla y sus alrededores se realizan fiestas privadas donde no se respeta la sana distancia, donde se violan todos los reglamentos de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

Y resulta que a través de la red social Facebook, Paco Moreno, publica el pasado 23 de octubre, un día antes de la declaración arriba mencionada.

¡"Qué pedo? Las mismas operaciones de los antros, son los que hacen las fiestas clandestinas, ¿sí o no?

"Pues claro que la gente necesita tener ingresos, sus familias necesitan comer, no puedo creer que le tiren m... Hola gente que saca adelante sus lugares o a sus colegas que ya pudieron abrir, A ver por qué no le siguen pegando a sus operaciones para que no tenga la necesidad de hacer las fiestas?"

"Que se ponga en a señalar cuando le sigan pagando a su gente, y aun así sea eran las fiestas".

El extenso mensaje finaliza así:

"El sol sale para todos my Friends, hagan su lucha sin afectar la de otros…

Ojo la envidia y señalar a otros porque a ti no te va bien no es de caballeros".

El mensaje no indica otra cosa más quienes están realizando estás fiestas masivas, son gerentes, capitanes, meseros, además de empleados y empleadas de esos mismos empresarios que mantienen la presión para que les abran sus negocios.

Esto no indica otra cosa que la agrupación de empresarios de la vida nocturna se está fragmentando, por odios y envidias de esos mismos integrantes.



Estos mismos empresarios de la vida nocturna, son los que organizaron en días pasados una manifestación en pleno centro de la ciudad, los que paralizaron el tráfico en el Boulevard 5 de Mayo y la 14 oriente, son los que por debajo del agua, lanzan acusaciones, tiran la piedra y esconden la mano y sobre todo, se dicen respetuosos de las determinaciones del gobierno de Puebla, que ellos mismos las violan.

Nos vemos cuando nos veamos.