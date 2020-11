La Secretaría de Salud del Estado, hasta el momento no ha fijado una posición, sobre el caso de Lorena Mena García, ingeniera en sistemas computacionales, quien el pasado 2 de enero fue despedida del Hospital de Traumatología y Ortopedia, por haber denunciado acoso laboral y lesiones por parte de quién era su jefe Héctor Jesús Velasco Reyes.

Lorena Mena tuvo que recurrir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para tratar de regresar a su trabajo, luego de que el Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación, de este nosocomio, no sólo le dio la espalda cuando denunció haber sido agredida físicamente por quién era su jefe directo, sino que además le pusieron una trampa y la obligaron a firmar su renuncia sin que ella se diera cuenta.

La profesionista narró en su queja qué desde el año del 2016 comenzó a tener problemas con Héctor Jesús Velasco Reyes, quién en ese momento tenía el cargo de jefe de sistemas, porque además de descalificar el trabajo que realizaba, de manera constante la humillaba incluso hubo una ocasión que la jaló de los cabellos.

El primero en enterarse que Lorena Mena García era víctima de agresiones físicas y verbales fue el ingeniero Yasel González Pérez, en ese momento coordinador y jefe de mantenimiento, quién la cambió de jornada laboral, es decir, yo no trabajaría de lunes a viernes sino sábados y domingos y días festivos, sin embargo Velasco Reyes seguía acosándola y amenazándola por vía telefónica.

Este personaje incluso buscó que su víctima regresará a su misma jornada para seguirla hostigando, además de que se burlaba de ella y le decía qué nadie iba a defenderla y a él no le iba a pasar nada si lo acusaba, y tuvo razón.

Dentro de su queja laboral que hasta el momento no ha tenido ninguna consecuencia la afectada narró de manera textual:

"El día 14 de noviembre a las 13:30 horas soy requerida en Recursos Humanos estando presentes el Ing. Yasel González Pérez (Coordinador y Jefe de Mantenimiento), Hugo Javier Rugerio Hernández (Coordinador de Recursos Humanos), Isabel Tapia Salas (Asistente de Recursos Humanos), Olga Leticia Martínez Apango (Apoyo Administrativo y Presidenta del Comité Igualdad Laboral y no Discriminación), Felipa Pantaleón Joaquín (Coordinadora de Psicología y miembro del Comité Igualdad Laboral y no Discriminación), todos ellos participando junto con mi jefe amedrentándome y sometiéndome, al mismo tiempo haciéndome entrega de un escrito (exhorto) seguido de la evaluación ya realizada reprobatoria para firmar, lo cual me reusó a firmarlo, pero todas las personas mencionadas anteriormente me amenazaron, hostigaron hasta que yo firmara".

Lo que Lorena Mena no sabía es que mediante engaños la obligaron a que presentará su renuncia por lo que el día 2 de enero ya no le permitieron Ingresar a su trabajo, quedando a partir de ese momento desempleada.

Han pasado ya 10 meses de que Lorena fue despedida, sólo por el hecho de defenderse como profesionista y como mujer. Quién la agredió y humilló todavía continúa trabajando, pasándose por el arco del triunfo todas las leyes laborales qué existen.

Lorena Mena García es una prueba palpable de que la misoginia laboral aún continúa.

Nos vemos cuando nos veamos.