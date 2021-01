Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuelta para traerles la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

Les juro, manada, que ya no sé si reírme o llorar de las ocurrencias bananeras que tendremos de candidatos pa' las elecciones de este verano porque, como diría mi jefita, una cosa es una cosa y otra cosa es, pos, otra cosa.

Y es que la primera mentada de madre se dará justo hoy punto de las 2 de la tarde cuando Morena anuncie en conferencia de prensa el flamante fichaje del exentrenador de mi Franja, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como "El Chelís".

Me cae que por pior que esté nuestra política, por más que el Chelas, como le dicen los cuates, mezcle sus frases domingueras con sus conocimientos del fucho, nomás no le da pa' ocupar un puesto de cargo popular. Si no me creen, échense un rol por Morelos pa' que chequen la pinche desgracia que tiene el Cuau.

Según me cuenta mi chismoso del barrio morenista, al que sus papás bautizaron como Marcelo Zacarías, en la dirigencia estatal de Morena no andan pensando en poner al Chelís a luchar por puestos de medio pelo sino al contrario.

Como los poblanos, para bien o para mal, lo tienen requete presente, no peguen el grito en el cielo si terminamos viendo al joyero en la boleta, como candidato a diputado local o hasta de alguna alcaldía de peso.

Pero, como siempre me insiste mi jefecita, hay que darle el beneficio de la duda. Quizá Don Chelís, entre programa de fútbol y pandemia, se ha puesto a entrenar eso de la polaca y administración pública como pinche Rocky antes de pelear contra Iván Drago. Se la damos por buena.

Mi pregunta es: ¿y la ideología política también se entrena? ¿O pa' ser un chapulinazo se nace?

Porque echándome un clavado a la hemeroteca Intolerante, la neta es que me costó trabajo saber si ha cambiado más de partido política o de equipos.

Cómo olvidar cuando apoyó con todo en el marinismo a López Závala en la campaña de 2009. Pa'sumadre. ¡Cómo sentía la camiseta tricolor!

Aunque nomás llegó el morenovallismo al poder y al Chelís, de la nada, le salió el amor por los colores blanquiazules. Y tiempo después, lo suyo fue Nueva Alianza.

No se me sorprendan si hoy mismo ven al famoso Chelas besar el escudo de Morena y decir que llega al partido más grande de México.

El JJ ya las dio

Si algo he aprendido en esta vida es que en el ring, como en la polaca, no hay coincidencias. No es casualidad que José Juan Espinosa nomás tuitee sobre sus perritos y hasta se haya ido de vacaciones a la playa.

A los oídos de su héroe de barrió llegó información de que la Fiscalía de Puebla anda pensando en darle carpetazo a los expedientes en contra de quien no ha comprobado gastos millonarios cuando despachaba desde el Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Me queda claro que el JJ ya las dio; ustedes saben a quién.

Ahora sí, mis intolerantes, ahí se las dejo por hoy. Y atentos y bien portados, que este héroe de barrio los vigila.