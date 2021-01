El karma negro del JJ

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, lanzó una advertencia. Nadie que haya actuado en contra de los principios de la 4T será tomado en cuenta para participar como candidato a diputado federal.

Y es que los principios de no robar, no mentir ni traicionar, no han sido cumplidos por personajes como José Juan Espinosa, quien tiene denuncias penales por presunto desvío de recursos, y Pablo Salazar, recordado por jugarle en contra a su entonces compañero Miguel Barbosa.

Ante esto, Delgado afirmó que los aspirantes deben tener una conducta intachable. ¿Será? (YC)

El fantasma calderonista llegó a Puebla

En San Andrés Cholula, México Libre, aprovechando los problemas internos del panismo poblano, un grupo de iluminados instalaron un módulo en el Bulevar Gobernadores para promover la afiliación al partido de Felipe Calderón, el cual literalmente anda buscando candidatos.

Para los vecinos de la Reserva Atlixcáyotl, no deja de ser más que una broma, pues ese partido tiene la misma fuerza que el dióxido de cloro para combatir el COVID.

¿Quién anda meciendo la cuna? Porque la gente que atendía el módulo jamás se hizo presente en las asambleas fallidas del 2020, mismas que cubrió este medio. PD: Que alguien les avise que el plazo de afiliación ya venció. (FSN)

Oxígeno para cholultecas

En Cholula, el Covid sigue causando estragos. Ante la gravedad de la situación e incremento de enfermos que se están registrando, la Línea Covid, ha respondido con la entrega de más de dos docenas de tanques de oxígeno en los últimos días.

Los habitantes de San Andrés Cholula podrán solicitar apoyos ante la pandemia al número telefónico 2216403883. Ojalá sean los menos. (JC)

Regidores chapulines sufren amnesia

A todos los regidores morenistas del Ayuntamiento de Puebla se les olvidó que siempre criticaron saltar como chapulines en busca de nuevos puestos de elección popular.

Personajes como Edson Armando Cortés Contreras, Iván Mendoza, Roberto Eli Esponda Islas y, agregue el nombre que quiera, siempre aseguraron que no chapulinearían, pero los rumores de pasillo terminarán demostrando que el hueso va por encima de sus principios.

Al tiempo. (JAM)