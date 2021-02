Rentar una casa o departamento propio puede ser una buena opción para conseguir un ingreso extra y más en esta época tan complicada económicamente hablando por la pandemia que todos estamos lidiando.

El aumento en el precio de productos básicos, tarifas de diversos servicios, pérdida de empleo, son cuestiones que nos afectan a diario y que contribuyen a que las cuentas que veniamos pagando ahora sean más dificiles de solventar.

Si eres propietario de un inmueble que está vacío, pierde el miedo y réntalo para tú beneficio, a nadie le cae mal un ingreso extra, aquí te doy algunas recomendaciones.

Rentar para tener un ingreso extra

Antes que nada analiza si darás en renta el inmueble completo o sólo alguna habitación, pues en ocasiones el dueño también cohabita en la propiedad, para evitar pagar renta en otro lugar o pagar la hipotéca que aún adeuda,

toma en cuenta los horarios para uso de áreas comunes como cocina e incluso, si se otorgará un lugar de estacionamiento.

Define el precio de renta

Tienes que tomar en cuenta varios factores como la ubicación, accesibilidad, vías de comunicaciones cercanas, transporte disponible, servicios, etc., así como las dimensiones de la propiedad, acabados y años que la propiedad tiene para así poder precisar el precio con el que vas a salir al mercado, busca en internet propiedades con caracteristicas similiares a la de tu propiedad para que te puedas tener una idea.

Conoce a tus posibles inquilinos

La entrevista antes de firmar cualquier contrato ayuda a cerciorarse de que se trata de personas confiables, no olvides pedir comprobantes de ingresos, referencias personales, un aval y hacer una revisión del estado de entrega del inmueble.

Toma fotos para mayor seguridad y anexalas al contrato, así cuando ellos dejen la propiedad tendran que entregar la casa de la misma manera.

Firma un contrato

En este proceso sí te recomiendo como ya lo he comentado en columnas pasadas en asesorarte con agentes inmobiliarios, no importa que tengas que pagar por este servicio, bien vale la pena blindarte para tener la seguridad que tu propiedad tendra el uso correcto y en caso de que no, tengas como comprobar que tú actuaste de buena fe.

También, es preciso brindar mantenimiento preventivo a la propiedad, al final eso habla de ti y es más fácil que la persona o familia que rente la casa o departamento se sienta contenta al saber que la propiedad que esta ocupando se encuentra en buen estado.

Tip de la semana

El seguro de daños del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es el programa de aseguramiento que consiste en proporcionar un seguro a todas las casas, que son garantía de crédito, mismo que permanece vigente durante la vida del crédito, y que se puede ejercer mientras te encuentres al corriente en tus pagos a la fecha del siniestro, en la siguiente columna escribiré más de los seguros de bienes inmuebles y sus beneficios.