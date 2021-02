Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuelta para traerles la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

*****

Me cae, manada, que muy pocas veces se ha visto un desmadre en la polaca poblana de los tamaños que Morena se anda cargando pa' estas elecciones.

Y es que si alguien puede, que porfa me explique cómo carajo es que el partido que gobierna el estado, la capital y es mayoría en el Congreso Local nomás ¡no se pueda poner de acuerdo pa' definir a su presidente estatal! Así como lo oyen.

Está bien que su héroe de barrio tenga a las mejores fuentes del pancracio pipope y, pos obvio, a los mejores chismosos del barrio. Pero ni así puedo decirles a ciencia cierta quién de los dos presidentes de Morena en Puebla, Edgar Garmendia de los Santos y Mario Bracamonte, es el bueno.

Chéquense ésta.

Hoy me invitaron a darle categoría con mi guapura a una conferencia convocada por el Comité Ejecutivo Estatal, firmada por Don Braca como presidente, pa' llamar a la unidad y, de paso, contar cómo va a estar eso de las preparaciones pa' las elecciones.

Pero, de la mismita manera, me enviaron otra invitación de Morena pa' una rueda de prensa a mediodía, convocada por Don Garme, firmando con el mismo puesto de Don Braca, pa' aclarar cualquier pregunta sobre la alianza Morena-PT. Achis los mariachis.

Pos yo nomás me pregunto: si un partido tiene dos presidentes estatales, ¿dónde carajos está la tan mentada unidad? Y si vamos más allá, ¿a quién le debemos de creer como fuente confiable?

Yo mejor les aconsejaría a Don Braca y Don Garme que se dejen de andar arañando y se pongan a trabajar, aunque sea, en la transparencia de su 4T porque desde acá ya se les comienza a asomar un verdadero mierdero.

Pa' prueba: el domingo a medianoche venció el plazo de inscripción a las presidencias municipales pa' relección o competencia por primera vez. Y, pasadas las 24 horas, nadie sabe quiénes sí se inscribieron.

Conste que su héroe de barrio se los contó aquí primero.

Claudia: la “caballera” de la noche

A veces los poblanos no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Tal y como nomás no sabíamos que Puebla no tendrá a su Batman, pero sí a su “caballera” de la noche.

Y es que la presi Rivera anunció que, a partir de ahora, trabajará hasta las 6 pm como alcaldesa pa', después de esa hora, ahora sí a ponerse a chambearle a su precampaña. ¿Cómo la ven?