Gracias por el apoyo Rodrigo López-Sainz

Rodrigo López-Sainz estaba al frente del periódico Intolerancia Diario cuando una amenaza llegó hasta su escritorio.

Se trataba de un aviso criminal, el remitente, que sólo se identificó con unas siglas delictivas advertía que un servidor ya no debería de seguir trabajando en en ese diario.

La amenaza venía acompañada de un plazo que se debería de cumplir.

Don Rodrigo hizo caso omiso.

Una de sus grandes pasiones, además de las Corridas de Toros y de las antesalas de las buenas comidas, fue el periodismo.

Gracias por el respaldo.

En esos mismos años, mi padre el ingeniero Rafael Ponce de León Morales, decidió partir de este mundo.

Todo fue por sorpresa.

La amistad no se dejó esperar.

Rodrigo López-Sainz me demostró otro tipo de respaldo. No me dejó sólo.

Tiene poco tiempo que el cuerpo me comenzó a cobrar facturas por el descuido y en estos tiempos su respaldo fue no sólo bien recibido, sino agradecido.

Se trató de un ser humano que no sólo sabía convivir, sino que además no dejaba solos a sus amigos.

A su familia todos mis respetos.

A Don Rodrigo toda mi gratitud.

No se fue un gran hombre. Se adelantó para formar otra sección de Intolerancia Diario, donde todos, si Dios quiere, vamos a llegar.

Nos vemos cuando nos veamos.