No le hace que Don Rafa (QEPD) se nos haya ido al otro lado hace más de dos años, en diciembre de 2018 pa' ser exactos, porque los cientos de huerfanitos que dejó siguen sufriendo de lo lindo.

Nomás hay que echarle un vistazo a las celdas del Cereso de San Miguel pa' saludar, entre varios, al ex todopoderoso Don Eukid, a quien ya no le queda nada de su Valle de las Calacas. O preguntar a dónde se nos fugaron los exsecretarios del morenovallismo como Don Lalo Tovilla o qué va a ser del futuro del remedo de magistrado llamado Benito Cruz.

Pa' dejarlo claro: la ley que al morenovallismo, de 2010 a 2018 le hacía lo que el viento a Juárez, hoy se trae a sus personajes más madreados que piñata en posada.



Si no, pregúntele a Don Facundo Rosas, uno de los hombres más oscuros que la anduvo meneando en el gabinete de Don Rafa. Y es que, antes de llegar a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en abril de 2013, sustituyendo a otra joyita como lo fue Ardelio Vargas, El Facu estuvo metido hasta la cocina con Don Genaro García Luna en la Policía Federal.

Don Facu, es el Rey Midas región 4. Todo lo que tocó en nuestro estado lo hizo mierda. En los dos años y dos meses que sus pistolas tronaron, la inseguridad se desató y el huachicoleo llegó pa' quedarse. Pa' refrescarles la memoria: Don Facu presentó su renuncia luego de que ¡a sus manos derechas las terminó agarrando el Ejército cuando brindaban protección a una banda de huachicoleros en Tepeaca!

Como el miedo no anda en burro y al Facu no le gustaría terminar como su exjefe Genaro en Niu York, pos resulta que hace unos días sus abogados interpusieron un amparo por si las moscas.

Aunque, hasta el momento, el juez todavía no decide si pasa o naranjas de Paraguay, ¿pos no que andaba bien tranquilito, Don Facu? Porque, según, "no se me ha comprobado ningún delito", dijo en mayo del año pasado.

¿Será que entonces ya se los comprobaron o van a comprobar? Conste que su héroe de barrio no quiere andar de malpensado.

5 mil varos pa' vender en el Centro

A los oídos de su héroe de barrio llegó información que seguramente la presi Rivera y su Ayuntamiento deberán checar.

Porque, según lo que me contaron, pa' vender en el primer cuadro del Centro Histórico, te debes de caer con 5 mil pesitos y entregárselos a El Moles, quien camina a sus anchas con un supuesto permiso otorgado por el gobierno municipal.

Alguien avísele a Don René Sánchez. Si esto no es chisme de barrio entonces ya sabemos a dónde va a caer la pachocha.