Desde el palco del Juez se dio la orden, decisión del Juez otorgando el indulto del toro “Rul” herrado con el número 291 ante el enorme júbilo y alboroto en la Plaza “Alberto Balderas” de ciudad Lerdo en Durango, el Matador hidrocálido Juan Pablo Sánchez no se enteró de la orden, entregado como estaba en concluir la faena preparando, como bien debe de ser la suerte suprema: matar bien, sin buscar la frecuente falsedad, la salida fácil con el indulto. Se tiró a matar en todo lo alto dejando estocadón que ante el alboroto mereció la entrega de los máximos trofeos al Torero: las 2 orejas 2 y el rabo. El bravo y noble Toro de la casa Begoña recibió el honor de la Vuelta al ruedo en lento arrastre a sus restos. Sonoro triunfo que repite - como el domingo anterior - la algarabía y enorme satisfacción en la casa de Toros criar de don Juan Pablo Bailleres. Triunfo que es de subrayar porque ahí están la constancia, la garantía, en contra de volátiles triunfos ocasionales que no señalan las hechuras y fina línea de una ganadería bien definida. ¡Enhorabuena por los Toros mexicanos nacidos, criados en esas dehesas del estado de Guanajuato! En la foto, Ganadero y Torero, ambos provenientes de casas de gran prosapia y torería, con las sonrisas que brotan de la gran satisfacción del triunfo compartido. FOTO: altoromex.

¡Qué barbaridad, qué desgracia! Con cuánto desatino nos han invadido, digo en la Fiesta de los Toros, sobre todo en los callejones de las Plazas; en actividades pachangueras en el campo y en festejos de esos que dicen “para fomentar la fiesta”; “ para reactivar” en los hoy, muy comunes festivales-charro-flamenco- mexicano-hispano-taurinos, con paella incluida; entiéndase; arroz batido con camarones secos y un poco de salchichas, pa’ que lleve de todo, con los callejones invadidos de cuetlapaches donde la vestimenta desgarrada predomina, con abundancia de los enemigos de las peluquerías y estéticas, con las horripilantes coletas al estilo “nudo de bolsa negra de la basura”…No me refiero a las borlas de los Matadores. Esta greñudez es moda temporal que pronto tendrá que pasar. Esa larga coleta, al menos en España ya ha caído. La coleta más maligna y amenazante de gran daño ha desaparecido, tal como vemos en la Foto: El Toro pone las coletas en su lugar y éste es la basura.

El párrafo anterior viene a colación porque no podemos olvidar que otra maldita y asquerosa coleta a sueldo, de manera absurda intentó Prohibir, intentó terminar con los festejos taurinos en la ciudad capital tan llena de tradición e historia en la Tauromaquia Mexicana, la nuestra, tradición heredada de abuelos a padres e hijos. Un NO rotundo a la presencia de esa gente irresponsable se impone, NO más intrusos y desinformados. La grandeza y gran transcendencia que la Fiesta de los Toros ha tenido al paso de los años es algo que tenemos que recordar y debemos preservar. El recuerdo de grandes aconteceres debe ser el nutriente de nuestra afición. FOTO: Figuras de México y España en los carteles que inauguraron El Relicario. Tal parece decir: “Exclusivamente Primeras Figuras” de México y España y Toros de prestigio y bravura. Grandísimos e imborrables recuerdos del año 1989.

La despedida de hoy en una sentencia del gran Belmonte que parece llena de premonición: “Hoy ha caído una coleta, la Tauromaquia sigue viva. Trofeo que la afición conserva en su pared”.