Lector querido: Si sientes que el techo se te está cayendo encima, que el piso se resquebraja y que el polvo de este desastre no te deja ver ni dónde estas, es porque así están las cosas ¿Qué hacer ante una situación así? No trates de retener nada, el pasado, lo de antes, no volverá. No te ates a tus viejas creencias, este es un nuevo mundo que se regirá con otras reglas, donde el bien será para todos, no para una élite.

Aferrarse a lo de antes no te permitirá ver y vivir las oportunidades del cambio porque el polvo del derrumbe de la corrupción, del desprecio a quienes menos tienen, dañará profundamente a tus ojos del alma. Obviamente, consolidar un nuevo mundo, más justo no sucederá de la noche a la mañana. Llegar a estos niveles de deshumanización, de engaño, de desprecio a la vida humana nos llevaron miles de años de guerras, de muerte e injusticia.

Así que si tuviste mucho éxito haciendo equis cosa en el pasado y esto que hacías ya no existe o se esta haciendo añicos, déjalo ir junto con tu torturado ego, para que puedas ver con claridad las oportunidades del futuro que ya están aquí.