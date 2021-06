Donde ya se está gestando la sucesión, es en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), donde aún no se disipan las dudas de quien podría suceder a Alfonso Esparza Ortiz, como rector.

Se habla de una terna.

Y en la misma hay dos mujeres.

Para el cuatro de octubre venidero, ya tendrá que estar tomando protesta quien ocupe tan importante cargo en la máxima casa de estudios de Puebla.

Por lo mismo, en estos momentos ya se está cabildeando en la institución, al parecer para que haya un candidato o candidata de unidad.

Y podrías ser histórica la decisión, debido a que, por primera vez en la larga historia universitaria, hay dos mujeres que resuenan muy fuerte para lograrlo: la directora del Centro de Detección Biomolecular, Lilia Cedillo Ramírez y la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez.

La doctora Cedillo, es destacada investigadora de la UAP, formada en este semillero de conocimiento interdisciplinar que construyó el Instituto de Ciencias (ICUAP).

La inclusión dejaría muy bien a la universidad, incluso se dice que es bien visto desde la 4T.

Quien cierra la terna es el ex contralor y ex tesorero, Oscar Gilbón Rosete.

Cualquiera de ellos, podría fácilmente llegar al cargo.

En tanto, se sabe también que anda inquieto nuevamente el eterno aspirante, Francisco Vélez Pliego.

Sin embargo, por su edad, para Vélez Pliego, ya es imposible que contienda, luego de que la ley universitaria que el rector deberá tener entre 35 y 65 años de edad y él ya lo supera.

Otra persona que ha señalado que quiere ser el próximo rector, es el guatemalteco, Carlos Figueroa.

Por todos lados anda pregonando su cercanía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una cercana amistad.

Sin embargo, no es muy bien visto no solo en la BUAP, sino en los corrillos políticos, por eso no se le toma muy en serio.

Se espera que en agosto se emita y publique la convocatoria para la sucesión, para que a mediados de septiembre se realicen las elecciones y así para octubre hacer el cambio de gestión.

Es cosa de tiempo.

Más vale tarde que nunca

Al parecer en próximos días, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un fallo respecto a la revocación de mandato del cabildo del ayuntamiento de Tehuacán.

En septiembre del 2020 el Congreso del Estado aprobó por mayoría dicha revocación de todos los regidores, presidido por Andrés Artemio Caballero López, luego de la aprehensión de Felipe Patjane.

Para aferrarse al cargo, recurrió desde entonces ante la SCJN para evitarlo y tuvo la suerte que llegó la pandemia a retrasar todo.

Desde entonces a llegada de un Concejo quedó en suspenso, luego de que el máximo tribunal del país, suspendió la revocación, mientras resolvía.

Tras el desahogo de pruebas y alegatos de ambas partes, se cerró la fase para por fin realizar el proyecto de resolución correspondiente al expediente 118/2020.

Así aparece notificado en el portal del máximo tribunal con fecha 22 de junio.

¿A qué le apuesta, a favor o en contra?

Tiempo al tiempo.