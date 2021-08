En los últimos meses fue notorio el desinterés, por no decir valemadrismo, de la presidenta de la mesa directiva del Congreso, María del Carmen Cabrera Camacho para atender dos temas que retuvo en la Comisión de Procuración de Justicia, que ella misma preside. El primero la despenalización del aborto y el segundo, la Ley de Desaparecidos. En ambos, pese a su relevancia social, simplemente se hizo como la tía Lola.

Pero como buena representante de la 4T, la petista tenía otros datos y ayer durante la sesión extraordinaria, la última de la LX Legislatura, lanzó un discurso, que sólo buscaba los aplausos.

Presumió que tuvo que trabajar mucho en el último mes para sacar, a contrarreloj, la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Figúrense ustedes que hasta tuvo que asistir a reuniones, leer análisis y hacer consultas.

Sin embargo, se le olvidó contarnos que el documento lo tuvo en su comisión desde el 15 de julio de 2020, hace un año, y lo dejó en la congeladora legislativa porque fue incapaz de citar a una sesión por lo menos para decir que la propuesta no servía.

Quizá, si se hubiera tomado la molestia de cumplir con lo que ordena la ley y sesionar al menos una vez al mes, habría podido desahogar el tema, pero como la Comisión de Procuración de Justicia no sesionó este año durante cuatro meses, desde febrero hasta junio, fue imposible.

La llamada Ley de Desaparecidos, hay que señalarlo, tiene dos actores, el gobernador Miguel Barbosa que ante la pasividad del Congreso tomó las voces de los familiares de los desaparecidos, y la diputada Estefanía Rodríguez, quien presentó el primer documento el 15 de julio de 2020.

A María del Carmen Cabrera prácticamente le hicieron la tarea, no se apreció la voluntad, que ayer presumió, para analizar la iniciativa.

La displicencia de la petista ocasionó que la iniciativa conjunta de Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez, para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y despenalizar el aborto, se quedara en el limbo.

El documento es un importante resumen del Parlamento Abierto y la incorporación de las iniciativas ya existentes, se trata de una iniciativa completa que será desperdiciada, pues nunca se discutió ¿Ese es el trabajo y compromiso que debemos aplaudirle a María del Carmen Cabrera?

Esperemos que ahora que por fin se aprobó un mecanismo para la búsqueda de personas, los diputados no intenten politizar el tema y respeten el sufrimiento de quienes no encuentran a algún familiar, ya que no pudieron escuchar sus voces ni porque estuvieron más de un mes en plantón.