Después de que AMLO presentó su Tercer Informe, más de 61 mil afirmaciones no verdaderas, o para ser más preciso, más de 61 mil mentiras han salido de la boca del presidente y se han transmitido a nivel nacional en sus famosas mañaneras.

Mejor que el Quién es quién de los miércoles, la consultora SPIN de Luis Estrada, ha presentado constantemente la radiografía de las mañaneras en donde López Obrador lo mismo destapa a presidenciables que atiza a la división social.

De acuerdo con esta numeralia, en promedio, cada una de las 684 mañaneras ha durado 108 minutos –más que un partido de fútbol- y ha incluido 89 mentiras.

Pese al alto número de “afirmaciones no verdaderas”, ayer el Presidente rompió su propio récord al leer el Tercer Informe donde presentó como uno de “sus logros”, el alza en la captación de remesas, como si no fuera vergonzoso que nuestros compatriotas tengan que laborar fuera de México para mantener a su familia, porque aquí no existen las condiciones para que lleven una vida digna.

En el “informe” tampoco se dijo cuál será la nueva estrategia contra la violencia, porque la de “abrazos, no balazos” ya nos ha costado más de 95 mil homicidios.

De la crisis sanitaria, la falta de medicamentos, el caos en la administración de la pandemia, así como el estancamiento de la economía y los retrasos en las obras emblemáticas de López Obrador, tampoco se escuchó ni media palabra.

Justamente ayer, se registró una de las cifras más altas de muertos por Covid. En 24 horas la estadística sumó mil 177 nuevas defunciones con lo que se rebasaron los 260 mil muertos oficiales. Nada que presumir, en vez de informe, bien haría AMLO en mirar a otros mandatarios y ofrecer una disculpa a todo el pueblo de México por el precipicio al que nos ha enviado.

Y lo peor, aún nos faltan tres años más de las mentiras y ocurrencias del tlatoani del Palacio Nacional, lo que sin duda genera más miedo que los viernes 13.

Arrancó la sucesión

Aunque oficialmente las campañas para suceder a AMLO se realizarán hasta 2024, desde hace unas semanas comenzó la pasarela presidencial.

Y si no me creen, explíquenme qué hacía Claudia Sheinbaum el lunes pasado en Chiapas dando el informe de la reconstrucción de la Ciudad de México, tras los sismos del 19-S. O qué hacía el martes en el acto donde Lorena Cuéllar rindió protesta como gobernadora de Tlaxcala.

Pero la jefa de gobierno de la CDMX no es la única que anda “dándose a conocer”.

Este jueves tendremos en el corazón de la capital, al canciller Marcelo Ebrard, quien entre otros temas de agenda, sostendrá una reunión con el gobernador Miguel Barbosa e inaugurará las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una delegación que tendrá gran impulso en los próximos meses.

Independientemente de lo que marque el calendario oficial, la carrera por suceder a AMLO ya comenzó y quien no se suba rápido quedará fuera de ella.

Diputadas en la tablita

Anoche el IEE, acatando la sentencia del tribunal, otorgó dos constancias a igual número de “nuevas” diputadas. Aunque el reconocimiento es oficial habrá que ver si realmente pueden llegar al Congreso, a rendir protesta, porque sobre su cabeza penden impugnaciones que están por resolver los magistrados federales.