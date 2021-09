“No tenía el gusto”, con esas palabras Ignacio Mier se sacudió, o pensó que lo hizo, el vínculo con “Sandy Pistolas”, la diputada suplente de Morena que fue detenida junto con su esposo y un arsenal en su casa.

Por más que Mier da respuesta a la entrevista comunitaria que le realizaron varios periodistas en San Lázaro, sus palabras sólo confirman dos cosas: que hará lo que sea para salvar su pellejo, aunque eso sea negar a sus cómplices y que sus palabras lo siguen condenando.

Si con las declaraciones que dio tras la detención, liberación y acusaciones contra el morenista Saúl Huerta ya había sido motivo de burlas y señalamientos, esta vez no se quiso quedar atrás.

Además de decir que no recuerda en cuántos mítines estuvo ni el nombre de las personas a las que “respaldó” en las recientes campañas, en la región de Tecamachalco, Nacho Mier ahora salió “muy guapo”.

O al menos eso consideró al decir que “de repente me volví guapo y simpático y querían fotos conmigo”, para tratar de justificar que en el perfil público de Facebook de “Sandy Pistolas” aparecieron varias fotografías de ella, donde él le daba su respaldo y le levantaba la mano.

Es obvio que la conocía, entre otras cosas, porque se trataría de una de las piezas con las que debería tratar su hijo Nachito, quien desde el próximo 15 de octubre será el alcalde de Tecamachalco, uno de los municipios del Triángulo Rojo.

Su declaración es tan absurda como si mañana saliera a decir que desconocía que en ese municipio el robo de hidrocarburos es la constante y que desde que llegó el huachicol a la región, se dispararon los delitos como el secuestro, los levantones y los feminicidios.

Aunque reconozco que no me sorprendería que mañana saliera a decir que no recuerda haber militado en el PRI o que haya presionado para colocar a sus dos hijos en puestos políticos, no deja de sorprenderme la memoria tan selectiva que ha demostrado en estos últimos seis meses el líder de los morenistas en San Lázaro.

Me atrevo a pensar que esta desmemoria es parte de alguna limpia de la 4T, porque lo mismo aplica su jefe Andrés Manuel López Obrador que miente con la agilidad de una gacela y cuando le conviene, apuesta al olvido.

Afortunadamente en los casos de las declaraciones de AMLO y las acciones de Nacho Mier, existen desde videos hasta testimonios periodísticos que hacen que cada una de las mentiras que se inventan caigan por su propio peso.

Después del caso de Saúl Huerta y de “Sandy Pistolas” nos preguntamos quién será el o la tercera amiga que Nacho Mier desconozca luego que la justicia se haga presente, no habrá que esperar mucho.

Valsequillo, una difícil y peligrosa decisión

La presa de Valsequillo acumuló una gran cantidad de agua ante las lluvias del último mes que no nos han dado tregua desde antes de la llegada de Grace.

Anoche, tras una reunión de autoridades se acordó que para evitar inundaciones como las de Tula o las de Tabasco las compuertas de la presa Manuel Ávila Camacho se mantendrán cerradas.

Sin duda, una decisión de mucha dificultad, confiemos en que los expertos hayan tomado la mejor decisión y como siempre, usted estará puntualmente enterado de las indicaciones de Protección Civil, a través de Intolerancia Diario.