Algo me ha quedado claro durante los últimos partidos del equipo camotero en las últimas tres jornadas, el equipo de Larcamón no quiere ganar, así de simple y así de sencillo.

Oportunidades de ganar no han faltado, se estuvo a un minuto de ganarle a San Luis y una tacleada hasta cierto punto misteriosa de Araújo, generó un penal que terminó por decretar el empate.

En Santos se tuvo el manejo del partido durante 88 minutos para que una escapada al final desde media cancha determinara un empate inmerecido para los de la Laguna.

Y el viernes pasado frente a Cruz Azul se tuvieron oportunidades más que claras a ras del área chica donde terminaron por volarla y peor aún, (los Camoteros) contaron con ventaja numérica más de media hora y ni así pudieron o quisieron ganar.

Según me platican, el ambiente al interior del vestidor no es el mejor, algunos jugadores se sienten desplazados y olvidados y a algunos más los ven como los consentidos de Larcamón.

Existe también mucho desacuerdo con la directiva pues los jugadores y sus familias se han dado cuenta que existe dinero para derroches, fiestas, escorts, viajes etc., y no existió la voluntad al menos para un aumento después del torneo anterior y menos para ayudarles con algunos refuerzos que vinieran a ayudar a los que se quedaron, por lo que han decidido sólo cuidar el tema del porcentaje para evitar que la directiva tenga que pagar multa al final del próximo torneo y no les vayan a salir conque como tuvieron que pagar, les van a descontar de su sueldo pues ya conocen como se las gastan Rogelio Ro(b)a y Cía.

Se viene otra jornada doble donde la franja visitará a su primo hermano el Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco, donde los ‘Zorros’ mantienen una racha de buenos resultados derrotando a equipos como Monterrey y León, por lo que para el Puebla será una aduana muy complicada.

Posteriormente el viernes próximo serán anfitriones del Pachuca que no pasa por su mejor momento, pero no deja de tener jugadores importantes y peligrosos.

Quedando por disputarse 21 puntos y a sabiendas de que para aspirar al repechaje se requieren al menos 20 puntos, estamos hablando que se necesitan rescatar al menos 11 de los 21 para ver si alcanza para estar entre los doce menos malos por lo que el margen de error se reduce al mínimo y si esta semana no se logran al menos tres de los seis puntos, la cosa se va a poner color de hormiga.

La única ventaja al día de hoy es que se tienen mayor cantidad de juegos como local que de vista, pero si los de la franja insisten en empatar partidos, será mucho muy difícil.

Escorgate

Referente al ya famoso ESCORGATE que se llevó a cabo en el Cuauhtémoc en fechas pasadas, les informó que los involucrados regresaron a las damiselas sus 7500 dólares que les habían adelantado para regularizar su estancia en nuestro país.

Todo gracias a la presión mediática que se realizó ante la amenaza de que las ‘chicas’ iban a hablar.

Como regalo, recibí un USB que contiene escenas en video y fotos de los múltiples eventos que se han llevado a cabo en el estadio dos veces mundialista.

Obviamente se tienen que editar algunas escenas y momentos donde se puede apreciar, entre otros, a algunos ex ídolos de la franja en situaciones muy comprometedoras.

Ya ni que decir de los actuales ‘dizque’ directivos y empleados del club quienes ni la pena valen, pues en realidad no son de importancia, pero no dejan de mostrar la poca educación y vulgaridad con la que se manejan.

¿En fin, es lo que nos mandaron de CDMX y qué le hacemos?

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.