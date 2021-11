Quiubo, banda intolerante. Como ya se la saben, aquí les viene su héroe de barrio que les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

A unas semanitas de que el 2021 estire la pata, la polaca poblana ya sacó a su nueva pareja del momento: el presi del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, y su esposa, la dipu local, Mónica Silva.

No hay evento social ni político pa’ donde vayan que no los volteen a ver. Y es que podrán decir misa, pero tenía un buen rato que en el gallinero local no veíamos a unos tortolitos de poder que se pusieran en la primera fila del círculo rojo.

Por su lado, el Héctor le dio vuelta de tuerca al TSJ y se puso a barrer con los dinosaurios que se la pasaban contando los dedos de sus manos desconchabaditas.

Ya encarrilados, pos igual pasó con la Moni, quien le vino a dar frescura al Congreso de Puebla, luego de todos los corajes y burradas que nos tuvimos que tragar en la pasada legislatura.

Por eso no es de extrañar que el escenario que pisan luego, luego generan la expectación, como en el conciertazo de la mezzosoprano Alexandra Gravas, en la chulada del Teatro Principal.

Pa’ que se den color, mis valedores, en este evento del FIP llegó la crema y nata de la polaca poblana. Desde el góber Miguel Barbosa, pasando por el presi municipal Lalo Rivera y el líder del Congreso.

¡Ay, Papantla, tus hijos vuelan! De ese calibre la anda manejando la pareja del momento.

La Netflix habrá que tenerlos en la mira y hacerles un marcaje personal. No vaya a resultar que el Frank y la Claire Underwood se nos terminen quedando cortos.