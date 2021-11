He estado malito, por eso no me había atrevido a escribir nada, cosa que de seguro no le ha quitado el sueño a nadie, bueno quizá le he causado malestar a la Jefa de Redacción de Intolerancia que siempre está al pie del cañón.

Mientras babeaba en en lecho del dolor vinieron a mi mente Higgs, Gustav Mahler y Picasso, entre otros y me pregunté: ¿qué tienen en común, además de ser genios?

Descubrí tres cosas: Los tres al igual que otros muchos gigantes del hacer amaron lo que hacían, creyeron, crearon y soñaron. Primero, creyeron en ellos mismos y en lo que amaban. Después crearon aquello en lo que habían soñado.

Créeme lector querido, esta misma fórmula la he llevado a cabo en mi propia vida cuando he estado en la lona, en el lecho de dolor y funciona.

Claro que no es sencillo, porque no sólo estás luchando en contra de tu pena sino en contra también del mundo que te rodea. Todos intentarán hacerte sentir crédulo, torpe, infantil o necio. Yo lo comprendo y es lógico, porque estás luchando contra la inercia de miles de años de enseñanza encubiertas que llevan agua a su molino. Pero si a pesar de esto insistes en lo que crees, en lo que sueñas, lograrás hacer tu sueño realidad.

Sueña querido amigo, cree en ti, no solo creas en lo que ves y oyes cotidianamente.

Desde luego esto no funciona si tu sueño es sacarte la lotería, porque hay que trabajar muy duro para lograr tu sueño. Se trata de realizar una labor diaria y cotidiana, a pesar de todo.