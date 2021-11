Quiubo, banda intolerante. Como ya se la saben, aquí les viene su héroe de barrio que les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que no les aviso dos veces.

*********

Mi manada del alma, todo un escapista resultó el expreciso municipal de Tehuacán, Artemio Caballero, quien de la noche a la mañana, y poniendo tierrita de por medio, anda más desaparecido que cartera en micro del Periférico.

Y es que aún no se bajaba la cortina en su ayuntamiento cuando ya las patitas le temblaban con nomás imaginarse si lo pescaban con las manos en la masa. Como el miedo no anda en burro, mi chismoso de barrio tehuacanero me contó que el Artemio ya aplicó la fuga.

Así merito, mis valedores, no sea que doña justicia se dé color dónde toparlo y la suerte se le acabe más rápido que preparatoriano.

Entre que son peras o manzanas, la Netflix es que las cuentas no cuadran en Tehuacán y por más que quiso hacerla de Beto El Boticario e inventarse cuentas chinas, se le terminó viniendo la noche encima.

Por eso ni a la entrega recepción le cayó y mejor se fue nadando de a muertito pa’ ver si no se notaba su ausencia.

Como si fuera imposible no darse cuenta del santo agujero que dejó en el ayuntamiento del municipio de donde es oriundo el góber.

Chale, pobres valedores tehuacaneros, cómo la han sufrido. Primero con Felipe Patjane y luego con Artemio Caballero. Pura fichita sin oficio ni beneficio.

Y eso no es todo, mis carnales, hasta los oídos de su héroe de barrio llegó la noticia que será cuestión de días cuando al fin termine de armarse la orden de aprehensión contra el mago Krotani región Tehuacán, por lo que más de uno ya siente el verdadero terror.

Ahí de mientras, ojalá Pedro Tepole acabe con tan nefasta rachita que se cargan en Tehuacán y cumpla con su chamba.

A todas luces desde Casa Aguayo lo andan venadeando pa’ que no se salga del huacal. ¿Voy bien o me regreso?