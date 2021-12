Más allá del discurso de Miguel Barbosa en el Congreso del Estado al rendir su Informe de labores, lo que destacó fue el cobijo que tuvo por parte de la oposición.

Si bien los partidos de la alianza opositora mantienen una línea crítica al gobierno federal de Morena, este discurso en Puebla es diferente.

Ayer, en un edificio que fue cercado para evitar sorpresas con movilizaciones de los radicales de siempre, se escucharon las voces de las siete fuerzas políticas, donde a excepción del PAN, quien salió en defensa de Coparmex y la UDLAP, los demás cerraron filas.

La crítica de Acción Nacional fue directamente al gobierno federal, ese que defiende el grupo Mier, y donde están los diputados locales Daniela Mier, Carlos Evangelista, Edgar Garmendia e Iván Herrera.

Los cuestionamientos del PAN fueron puntuales. No se tendría que estar pensando en el cobro del DAP a los poblanos, si los recursos que le correspondían a los municipios no se hubieran desviado para los caprichos de AMLO como: el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el estadio de béisbol. Y aunque el hubiera no existe, la realidad es que en ese sentido, no les falta razón.

El clima político

Pocas veces un gobernador había llegado a rendir su informe después de un proceso electoral bajo un clima de paz política. En esta ocasión, los diputados reconocieron a Barbosa Huerta por no haber metido las manos en las recientes elecciones.

Políticamente hablando, se puede decir que Barbosa aprobó el examen de la mitad del sexenio, sin la necesidad de hacer una costosa consulta de Revocación de Mandato.

La dureza del Covid

El mensaje del gobernador fue frío y realista. El Covid generó problemas para que se cumpliera todo lo ofrecido, pero no ha sido obstáculo para que haya una inversión millonaria en Salud, Seguridad, Educación, Infraestructura y en la reactivación económica, esto a pesar del gobierno federal.

Algo que se destaca, es que durante la pandemia, a diferencia de otras entidades, ningún poblano se quedó sin atención médica.

Es claro que Barbosa decidió enfrentar a la pandemia en sentido contrario a Gatell, por lo que se vale reconocer la manera en que se gestionó y se sigue atendiendo la contingencia de salud.

El transporte, un pendiente

Un anuncio importante es que pronto llegará al Congreso la nueva Ley de Movilidad, y con ello Miguel Barbosa anticipó que van a desaparecer más de mil concesiones del transporte que fueron entregadas de manera irregular. Agregó que ningún funcionario de su gobierno podrá tener concesiones, premios que se daban en gobiernos anteriores.

En sí fue un informe sin sobresaltos, con el cobijo al gobernador de un estado claramente menospreciado por el gobierno federal de Morena.

Mier el corderito, con piel de lobezno

Ayer se le preguntó a Ana Teresa Aranda sobre el movimiento que encabeza Ignacio Mier contra del DAP y su descripción no pudo ser mejor: “anda de bravucón en Puebla, pero aquí en San Lázaro, es un simple corderito que tiene miedo de moverle una coma a cualquier documento que le mande El Peje”

Los hechos confirman el dicho de La Doña, porque la bancada de Morena no buscó más recursos para Puebla, y ellos tienen un “líder”, o al menos así lo quieren llamar; su nombre es Ignacio y su apellido es Mier. “Valiente” líder.