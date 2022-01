Nomás arrancó el año, mis valedores, y el Instituto Electoral de Puebla ya se trasquiló a dos negocios de prerrogativas, digo, partidos políticos.

El primero en pasar por la guillotina fue Fuerza por México del Gerry Islas, pero hoy merengues los consejeros del IEE le cantarán las golondrinas al Encuentro Solidario.

Acá entre nos, ese intento de partido era requete persignado, pero resultó más pecador que Judas.

Conste que a su héroe de barrio no le gusta hablar mal de los muertitos, ¿pero a poco no se acuerdan cómo le hacían a eso de la piratería electoral robándose la idea del proyecto "siluetas femeninas" pa' armar un Atlas de Riesgo pa' las mujeres poblanas?

Bueno, pos en puntito de las 11 horas echarán sesión los consejeros con un único tema: la solicitud pa' que el PES sea “Partido Político Local”, pero su pobrecita votación del 2.2 por ciento no le alcanzará.

Y hablando de alcanzar, a quien ya nomás no le da es al Fer Manzanilla. Me cae de madre que desde que el góber lo echó de Gobernación, el Tecito, pa' los cuates, no cuadra una.

Fue tanto el osazo de su partido en las últimas elecciones que tuvieron municipios donde ni los que estaban en la planilla del PES votaron por ellos mismos.

La Netflix, mis valedores, yo sí me siento mal por Don Tecito y compañía. De por sí ninguneados y ahora se quedarán sin sus 4 melones de pesos de prerrogativas.

Pero, como dirían en mi barrio, ya ni llorar es bueno. ¿O no?