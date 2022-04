Desde su llegada a la Coordinación del Congreso de Nacho Mier, uno de sus principales encargos fue el de sacar la Reforma Energética.

Diría su patrón: llueva, truene o relampaguee, había que llevar a buen puerto esta misión legislativa.

Sabedor de que la obsesión lopezobradorista era una tarea compleja, Mier Velazco decidió tomar la apuesta, para demostrarle su lealtad y eficiencia al Presidente.

Y aunque la misión era prácticamente imposible, Nachito puso su resto, sabiendo que de lograr la aprobación de esta reforma constitucional, prácticamente amarraba su boleto para la candidatura al gobierno del estado.

Sin embargo, en este momento todo hace pensar que la reforma no pasará toda vez que priistas y panistas han cantado su postura opositora a la intentona de AMLO.

Lograr el voto de las dos terceras partes de los votantes en la sesión plenaria parece una misión imposible, por lo que el proyecto de ley terminaría en el cesto de la basura.

No lograr esa mayoría absoluta para que sea constitucional la reforma, implicará un serio tropiezo para el suspirante poblano a la gubernatura, poniendo en juego su estabilidad en la coordinación de la bancada y marginándolo de la candidatura por Casa Aguayo.

Sin duda, Nachito aprovechó la coyuntura para iniciar su campaña para el 2024, los mítines, la mayoría desangelados, no eran para explicar la reforma de su jefe, sino para promocionarse y tomarse fotos de candidato.

Nada mal para un personaje desconocido, cuyo único mérito es el de haber sido el bolero de Palacio.

Hablando en plata, Nachito ha estado cerca de sacarse la lotería con el boleto de la Reforma Energética; sin embargo, las circunstancias actuales hacen pensar que ese boleto terminará convertido en un cachito sin derecho a reintegro.

Y es que a sólo unos días de la votación, priístas y perredistas que acostumbran a negociar en las sombras, parecen haber determinado darle la espalda a López Obrador.

Esta vez Mier Velazco pensó que estaba en el PRI de Bartlett, o de Salinas, cuando ahíjes y opositores hacían lo que el presidente quería.

Se dice que el bolero de Palacio sigue haciendo su lucha, buscando entre las mazmorras del PRI y PRD a algunos posibles traidores que le sumen los votos necesarios.

Con la chequera abierta y la estructura federal para cerrar negociaciones mucho se puede lograr, sobre todo porque varios de ellos fueron compañeros de Mier en el PRI de Bartlett.

Para colmo de su desgracia, hay diputados que argumentan no poder negociar con quien defendió al ex diputado Saúl “N”, quien enfrenta varios procesos por violación de menores, aprovechando su posición de diputado.

Así las vidas, el proyecto político de Nachito se puede descarrilar y no sólo para él, sino para los orgullos de su nepotismo. Y ahí entran Nachititito a quien hizo presidente municipal de Tecamachalco, y Daniela, a quien como padre consentidor, le regaló la diputación plurinominal.

Si no sucede algo sobrenatural, Nachito tendrá que repensar si sobrevive su proyecto a partir del Jueves Santo, o si inicia su propio viacrucis.

A Tonantzin la veda le vale una pura y dos con sal

Hay diputadas aceleradas a las que les vale sorbete la veda electoral. Tonantzin Fernández es una de ellas, quien promocionó en su cuenta de Twitter la consulta para la revocación, pero sobre todo a López Obrador.

No sabemos quién la asesore, pero los legisladores no pueden publicitar la consulta. Con su video demuestra que en Morena los operadores poblanos están desesperados porque las cuentas no les salen.

Viviremos un momento histórico en México y no puedo estar más emocionada de poder ser parte de este proceso histórico, por primera vez se le preguntará al pueblo si quiere o no, que siga su Presidente de la República. No tengo duda estar en el proyecto correcto. #LaConsultaVa 👊🏻 pic.twitter.com/Z15KrGbM9k — Tonantzin Fernández (@TonantzinFdz) April 4, 2022

Ya la veremos sumarse a las quejas contra el INE a partir del lunes 11 de abril para justificar el fracaso de la Revocación del Mandato.

Ya lo verán.