En política los afectos y aciertos duran lo que un suspiro y de ahí que sea muy arriesgado señalar en este momento que tal o cual personaje tiene o perdió la candidatura más peleada en Puebla para 2024.

Sin embargo hay verdades indiscutibles, como la enorme derrota de AMLO con su Reforma Eléctrica que sólo recaerá históricamente en la persona de Nacho Mier.

Mier Velazco sumó una derrota más ayer mismo después de que fue enterrado, políticamente hablando, por el primer morenista del estado, el gobernador Miguel Barbosa.

“Nadie puede fincar sus aspiraciones en una reforma constitucional ideológica, (y menos) cuando ése alguien es ajeno a la ideología por la cual se promovió esa reforma”, sentenció el gobernador durante una entrevista televisiva.

Y continuó sin tapujos el tema al cuestionar: “¿De cuándo acá el señor Mier es parte de la izquierda? Nunca. Ni sabe qué es eso, pues. Entonces no puede decirse que estés atropellado, que fue trampeado, que está siniestrado. No, no cumples con tu función”.

Así de clara está el agua y es obvio que si hoy fueran las definiciones Nacho Mier no tendría ningún espacio, pero aún faltan meses que pueden terminar de ahogarlo si continúa con estos fracasos o declaraciones tan equivocadas como las que tuvo cuando defendió a su excompañero, Saúl Huerta, quien hoy duerme en la cárcel tras ser denunciado por violación de varios menores.

Aunque Mier perdió casi todos sus bonos, tampoco podemos pensar que Alejandro Armenta ganó las canicas que su primo apostó.

La aprobación sin mayores aspavientos en ambas cámaras de una Ley Minera que no era tan necesaria, indiscutiblemente pone en estos momentos a Alejandro en una posición privilegiada.

Logró, sin tenerlo como meta, que los ojos del país se volcaran a él con el tema del litio, en gran parte porque demostró su oficio político, pero también porque el diálogo, el consenso y sobre todo, la preparación fueron sus mejores aliados.

Durante casi una hora respondió los cuestionamientos sobre el litio y eso es mucho más que subir a una tribuna a contar malos chistes e insultar a la oposición.

Al igual que con el representante de Tecamachalco, Alejandro Armenta no puede pensar que lo hecho esta semana le garantiza una candidatura, pero ciertamente se ve menos lejos su caso.

La lenta justicia

Después de más de dos años, los padres de los estudiantes de medicina que fueron asesinados en el Carnaval de Huejotzingo escucharon la sentencia definitiva contra los presuntos autores materiales del crimen.

Se trató, aunque la pandemia nos haya distraído de ello, de uno de los crímenes más atroces que se han vivido en Puebla, uno de esos que cimbró al estado, que generó que universidades públicas y privadas se unieran y que miles de estudiantes marcharan por las calles para exigir dos cosas: justicia y seguridad.

La resolución no es el último paso para los padres que perdieron a sus hijos y justamente este miércoles revelarán cuáles serán las siguientes acciones que realizarán.

Les debemos eso, la paz y la justicia que no llega.