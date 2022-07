Dicen que la manifestación de galleros, tanto para que no se prohíba la pelea de gallos como las corridas de toros, fue tan grande que sólo es una muestra de lo que podría venir en Puebla en materia de protestas.

Y es que en casi todos los municipios hay galleros por lo que la prohibición para ellos es impensable.

Un difícil caso se asoma al viejo edificio de la 5 Poniente. (JC)

Eloisa encubrirá a agresores

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que preside Eloisa Vivanco está más que preparada para recibir las denuncias de los diputados locales que fueron agredidos el pasado sábado.

Sin embargo, la queja no procedería porque la mayoría de los agresores, entre ellos Jorge Méndez, no son militantes.

Dicen los que saben que, debido a que la apuesta familiar es apoyar a Claudia Sheinbaum, la mamá de Claudia Rivera no moverá un dedo para sancionar y enviará al archivo muerto cualquier denuncia que se presente.

¿Será cierto? (FSN)

¿Y la calidad de las Tecnológicas?

En algunas universidades tecnológicas está en duda la acreditación de las ingenierías de parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

Incluso, en algunas instituciones se olvidaron de la acreditación ISO 9001.

Aguas ahí. (SVC)

Charito no será candidata

Aunque tuvo elogios para ella, el gobernador aclaró que a la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Rosario Orozco Caballero, no hay que candidatearla.

“Y me atrevo a recomendárselas, no para candidata, no, eso nunca, ni bromeemos de eso”, dijo en referencia a su esposa.

Más claro ni el agua. (GGJ)

El misterio de la pelirroja platino

¿De quién es amiga una simpática pelirroja, que gusta usar pupilentes azules, y contrata personal para la Secretaría de Gobernación municipal en los portales del Zócalo?

Pareciera no estar enterada que para pactar contrataciones existen oficinas y no a cielo abierto.

Por algo existen protocolos. ¿O no? (JAM)