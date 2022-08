La infinidad de espectaculares que aparecieron en Puebla de la noche a la mañana y que representan la flagrante comisión de un delito electoral, son el mejor ejemplo de que los “impolutos” miembros de la 4T son exactamente iguales a los políticos a los que tanto repudiaron.

Moreno Valle en su afán de levantar una popularidad nacional de la que en el 2017 carecía, usó un libro que nadie —que yo conozca— compró en una librería, pero cuya portada sirvió para hacer una millonaria campaña con cientos de espectaculares a lo largo y ancho del país.

Triangularon recursos para la empresa contratante de esos espacios, en una clara desviación de dinero público.

La “ingeniosa” campaña a través de Editorial Miguel Ángel Porrúa tuvo sus antecedentes en el uso de portadas de revistas en espectaculares de infinidad de políticos que evadían las limitantes de la ley electoral, bajo la justificación de que quien pagaba esas millonarias campañas eran los dueños de esas revistas y no los políticos que claramente eran los únicos beneficiarios.

Así las cosas, la corcholata lopezobradorista ha incurrido en el mismo modus operandi de Moreno Valle y de otros políticos neoliberales, usando la revista Mundo Ejecutivo cuyo reportaje y publicación de esa edición simplemente no existe.

Basta con ingresar al portal de mundoejecutivo.com.mx para descubrir que el número de esa portada no fue publicado.

Es tan burda y grotesca la campaña, que bastaría con una simple investigación de la UIF para descubrir la presunta desviación de recursos y el lavado de dinero, lo cual además implicaría un delito electoral sin derecho a fianza.

Obviamente esto no sucederá y los espectaculares no sólo seguirán ahí, sino que se multiplicarán como virus de pandemia.

Que viva la Impunidad Republicana.

De los creadores una campaña espectacular.

Para un mejor contexto, permítanme retomar una de mis columnas donde abordé el caso del libro morenovallista:

Las 50 sombras de RMV

Un caso único en la historia de las editoriales en el mundo es el de la biografía del exgobernador Moreno Valle, la cual se ha convertido en el primer Best Seller que no ha leído nadie.

Cuando las 50 sombras de Grey se convirtieron en un fenómeno editorial, no había reunión donde no se hablara del gran amante sádico que vivía en los sueños de todas las mujeres del mundo.

El problema para Miguel Ángel Porrúa —no confundir con Editorial Porrúa—, es explicar de dónde sacó los millones para publicitar en espectaculares, parabuses, radio, televisión, aeropuertos y recientemente en las salas de cine, el libro que nadie ha leído.

Estuve en Guadalajara hace una semana y en un simple recorrido pude contar 12 espectaculares; en el Distrito Federal hay reportes de cuando menos 50 y en otras partes del país la historia es la misma.

No hay estación en la CDMX donde no esté pautado, ni televisora donde no aparezcan sus spots.

Casos similares se dan en redes sociales, particularmente en YouTube y Facebook. Y este fin de semana en las salas de cine aparecieron hasta tres spots por cada ocasión que pasaron la nueva versión de Rápido y furioso.

En un ejercicio conservador de 500 espectaculares de 30 mil pesos, tenemos que se gastaron 15 millones de pesos en promocionar el libro de Rafael. Suponiendo que le hayan dado súper tarifas en radio y televisión, pensemos que gastaron otros 15 millones, incluidos los cines. Es decir, que mensualmente se gastan 30 millones en promocionar la biografía del suspirante presidencial.

(…) Si de verdad quisieran encontrar la línea del dinero que desapareció de Puebla, la Secretaría de Hacienda podría encontrarlo con una simple compulsa entre los ingresos de la editorial y la contratación de la publicidad.

Desafortunadamente, las complicidades entre el gobierno federal y el exmandatario son más burdas que el juego de la bolita".

Hasta aquí la cita.

Con estos datos ahora nos podríamos preguntar, ¿cuánto dinero de los capitalinos está gastando la jefa de Gobierno en portadas y espectaculares?, ¿sancionará el INE estas acciones, la oposición exigirá cuentas? Veremos y Diremos.