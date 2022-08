El mezcal es una de las apuestas más importantes del campo mexicano. En este año el mercado global casi pegó 250 millones de dólares, y se tiene calculado para 2028 llegar a 440. Como referencia sepa que el mercado global de tequila está cerca de diez mil millones de verdes.

No obstante, mientras que la historia del tequila está asentada, la del mezcal apenas se está escribiendo, lo que puede prevenir repetir los errores de la industria. Principalmente la concentración de mercados y la invasión de inversores extranjeros. La marca más vendida en el mundo es el tequila Patrón, de inversión estadounidense. La segunda, Don Julio, británica. Y la tercera, Casamigos, aunque también británica, fue fundada por el actor norteamericano George Clooney.

En Puebla el boom mezcalero despegó en tiempos del exgobernador Gali Fayad, quien de la mano del entonces secretario rural Rodrigo Riestra, aumentó la superficie sembrada un 150%, poniendo a Puebla tan solo por debajo de Oaxaca. Esto aprovechado en el marco de la denominación de origen de mezcal en 116 de los municipios poblanos.

Esos esfuerzos comienzan a ser cosechados, recuerde que un agave mezcalero puede tardar desde cinco años hasta sus buenos veinticinco en madurar. A esta atención a un potencial natural de nuestro territorio árido se le ve seguimiento con eventos como la Expo Mezcal Orgullo Puebla, mismo que tendrá lugar en el Centro de Convenciones los días 9, 10 y 11 de septiembre. Ahí, además de las obvias degustaciones y compras, podrá conocer del proceso del mezcal entre otras actividades culturales.

Otro seguimiento lo podemos ver en la licitación GESAL-224-283/2022, que bien adelantaba Giovanni Góchez, reportero para Intolerancia, que buscará atender las necesidades del programa al impulso mezcalero.

La licitación, que cerró el jueves pasado y reportará su fallo el miércoles de la siguiente semana, busca apoyar con planta, viveros, y palenques. Recuerde usted que los palenques son los lugares donde se lleva a cabo el proceso de cocción y destilación del mezcal.

Con las estimaciones más altas veríamos sesenta nuevos viveros, treinta y dos palenques nuevos y veintiocho renovados. Además, la cantidad de planta –principalmente potatorum y espadilla– rebasaría los tres millones; suficiente para cubrir mil hectáreas. A decir de la secretaría de desarrollo rural estatal, Puebla tiene siete mil hectáreas sembradas. No es un incremento de 150%, pero desdeñable no es.

Los municipios a ser beneficiados, curiosamente, no son los 116 con denominación. No están, por ejemplo, Acatzingo o Coyomeapan, mientras que Puebla capital, sin denominación sí se encuentra designado.

Un componente crítico del mezcal, el combustible para la cocción –leña– lamentablemente sigue sin ser atendido. En las zonas áridas mezcaleras, el mezquite es una opción predilecta. El gobernador, en su plan de reforestación, ya dijo que mezquites no “porque no los verá crecer”. Cuando sembremos árboles cuya sombra no hemos de disfrutar, habremos entendido mucho.