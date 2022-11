La falta de inclusión de las más de 2 mil reservas al PEF 2023 fue el detonante de una discusión acalorada en Twitter entre el presidente de la Cámara de Diputados y el coordinador de la bancada de Morena.

Mier se metió en camisa de once varas al tuitear “el león cree que todos son de su condición”, luego de que Santiago Creel acusó ante estudiantes de la Universidad Anáhuac la falta de inclusión de las minorías que mantiene Morena en la Cámara Baja.

En la discusión, el panista también le restregó que él llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados con el voto de todos, incluso los de la bancada lopezobradorista, situación que no puede presumir el plurinominal, Nacho Mier.

Y de paso le recordó que por ley, no por una concesión de Morena, la presidencia de la Cámara debe ser rotativa entre las diferentes bancadas. Bajita la mano le pidió -al legislador reelecto- no ser ignorante.

Y para rematar el panista le recriminó al morenista que oculte sus intenciones de ser candidato a la gubernatura de Puebla en la próxima elección: “Entiendo tu tweet, te viste en el espejo, ¿o negarás tu aspiración para el 2024 y que no estás trabajando en ella? Yo no la niego, soy transparente: aspiro a ser presidente para reconciliar a los mexicanos y reconstruir al país de sus pésimos resultados. Así que sí, soy aspiracionista de la grandeza mexicana que merecemos y no de la pobreza franciscana en la que nos han sumido”.

¿Nacho Mier es, se hace o simplemente le juega al despistado?

Zacatecas, 4 muertos y el reflejo del sexenio

Al mediodía de ayer los habitantes de Zacatecas vivieron el infierno en sus calles, lo mismo en Jerez que en el municipio de Guadalupe.

En diferentes acciones murieron 4 personas de manera violenta y a consecuencia de las balas disparadas por quienes Andrés Manuel insiste en defender a capa y espada.

El pánico sembrado en las calles del centro de Jerez, el cierre de comercios (con la afectación en la vida económica que eso ocasiona), los heridos y la persona que fue asesinada son el claro reflejo del sexenio de López Obrador.

Impunidad, tolerancia para los integrantes del crimen organizado, falta de garantías para los ciudadanos y la indefensión total para mujeres y niños, es la constante del presidente, que cada mañana se empeña en negar la violencia, las masacres y la falta de un Estado de Derecho.

La violenta jornada, es cierto, no es la primera, pero aún así frases como “Pinches morrillos con unas armototas” reflejan el asombro de la población que graba en sus celulares una necia realidad que se niega a ajustarse a la falsa retórica de las mañaneras.

En el estado donde David Monreal es gobernador se solicitó por los canales oficiales que la gente cerrara sus negocios, evitara ir a clases y se quedara en casa, en otras palabras, que los delincuentes siguieran tomando el municipio de Jerez y que quienes trabajan y estudian se recluyeran ante la incapacidad de garantizarles la seguridad. ¡Vaya mensaje!

Y mientras esto sucedía en Jerez, a unos 50 minutos en auto, en el municipio de Guadalupe, tres trabajadores del IMSS fueron baleados, nuevamente la gente que cada día se levanta para producir y hacer que este país camine es asesinada por un puñado de hombres que se saben protegidos por el manto lopezobradorista.

Zacatecas fue ayer el vivo ejemplo del sexenio de AMLO ni más ni menos.