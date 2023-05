Aunque parezcan baratas las bardas pintadas a favor de Adán Augusto no se hicieron con cualquier pintura. Si no me creen pregunten a los diputados panistas que no pudieron borrar la leyenda.

Por más tíner, agua a presión y espátula que usaron, apenas y quitaron una pequeña capa dejando el mensaje en el Periférico.

Para eso nos gustaban. (FSN)

Compromiso total de AMLO

Ninguna obra iniciada en el estado de Puebla, que tenga el apoyo del gobierno federal, quedará a medias.

Se trata de uno de los objetivos del presidente López Obrador, aceptó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien de esta forma se refirió al paquete de obras que anunció durante la visita del mandatario federal.

Y es que el tiempo avanza y todavía no se ve cuándo iniciarán proyectos que se ven complejos, como la Línea 4 que correrá por el Periférico Ecológico. (GGJ)

SITCOBAEP: aniversario abusivo

Un fiasco resultó el evento del primer aniversario del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (SITCOBAEP) puesto que, según reportaron, únicamente acudieron 350 personas, las cuales lo hicieron con boleto que costó entre 250 y 300 pesos.

Dicen los que saben que el líder gremial, José Ángel Martínez Nolasco, cobra 4 mil pesos a los que quieran ser parte de su comité.

Pese a que ahí pretendió afiliar a los trabajadores, no es titular del contrato colectivo de trabajo. (SVC)

Cables de millón y medio de pesos

El vandalismo en el Parque de Amalucan costó un millón y medio de pesos al gobierno municipal.

El hurto de la instalación eléctrica de dicho parque obligó a la Secretaría de Infraestructura y Movilidad municipal a destinar fondos para renovar las instalaciones.

Sin embargo, afortunadamente este tipo de robos se volverá inútil en un futuro cercano ya que serán con otras redes como se transportará la energía eléctrica. (JAM)

¿Y las autoridades?

Un fuerte congestionamiento la noche de este lunes se registró en el bulevar Vicente Suárez, por una manifestación de vecinos de la colonia Zaragoza. Los quejosos cerraron la vialidad.

Luego de más de una hora de decenas de automóviles detenidos, no llegó ninguna autoridad y fueron los mismos conductores los que se organizaron para salir del embotellamiento.

Las autoridades de tránsito estatal y municipales, los dejaron solos para que se las arreglaran. (JC)