Antier martes, el gobernador se reunió con sus tres corcholatas. Mientras les compartió el pan, se dirigió a sus alfiles, que por supuesto no son otros que Olivia Salomón, Liz Sánchez y Julio Huerta. Con los tres habló largo y tendido de la importancia de la unidad en Morena rumbo a la selección de candidato a la gubernatura y durante todo el proceso electoral.

De ahí podemos entender las declaraciones de ayer de Liz Sánchez quien sostuvo que en caso de que Morena decida que el candidato en Puebla sea un hombre, apoyará a Julio Huerta.

Además de la unidad, un tema que subrayó Sergio Salomón, los convidados entendieron el mensaje de aliento y respaldo que el gobernador les envió.

Se dice que entre los temas abordados también estuvo la llamada “estructura de gobierno”, una de las cartas fuertes del Ejecutivo para mantener los hilos de su sucesión.

Para ninguno de los asistentes fue extraño el llamado a fortalecer su posicionamiento. Está claro que los tres tienen muchas áreas de oportunidad, pero justamente que la gente los ubique y reconozca sus nombres, es una de ellas.

Fue durante esa misma tarde que se enteraron del anuncio de Mario Delgado y la fecha de la convocatoria que presentará Morena, el próximo lunes 18 de septiembre, para las y los aspirantes a la gubernatura de Puebla y nueve entidades más.

En el cierre de la reunión quedó claro que las renuncias de Olivia Salomón y de Liz Sánchez obedecen más a “liberarlas” de la carga como servidoras públicas. Ya sin las tareas y el trabajo que exigen las Secretarías de Economía y Bienestar, ambas podrán dedicarle mucho más tiempo a la estrategia electoral.

Así las cosas, la bendición está dada.

Y cómo se dicen —entre ellos— los toreros antes de partir plaza: “que Dios reparta suerte”.

Frases sin dedicatoria

Mucho cuidado habrá que tener con los dichos y “mensajes” de las y los futuros candidatos. Sin ir más lejos, ayer, en la reunión de diputados federales con Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno soltó una frase tan ambigua que bien se puede colocar a favor o en contra de Nacho Mier, Julio Huerta u Olivia Salomón.

“Ya dejé mi espacio hacia la encuesta. Hoy soy la Coordinadora Nacional y no es así de que como me apoyaste, pues entonces tú tienes mano. No, aquí todos somos lo mismo. Venimos de un proceso, ese proceso se cerró, y son las encuestas, y habrá momento para registrarse en la encuesta, para hacer el proceso que tengamos que hacer”, expresó.

Insisto, son frases de pose que no tienen realmente ningún destinatario. En todo caso, están hechas -y dichas- para ir legitimando el enredado y opaco método con el cual Morena la eligió.

Es también una manera de ir aplanando el terreno previo a la definición de las y los candidatos que disputarán las 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, y de las cuales hoy por hoy también tenemos más dudas que certezas.

En este mismo juego de lo que parece, pero no es, habrá que ir anotando estas cuentas de X (antes Twitter) que han pagado su verificación para hacerse de una palomita azul, aunque realmente no estén verificadas.

De una de esas cuentas, verificada, pero no oficial, salieron mensajes que pretendían apoyar a una o dos corcholatas locales y descalificar a otras. La intención es clara, generar una percepción e incidir en el discurso público. Evitemos caer en ellas.