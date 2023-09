Luego de la calentura de Nacho Mier por presumir el mitin del fin de semana, uno se pregunta ¿en dónde tenían la cabeza los operadores del diputado morenista para invitar a un personaje tan incómodo para Andrés Manuel López Obrador, como para Sergio Salomón?

Justo en los momentos de definición, cuando uno pensaría que más debe cuidarse la relación tanto con el Ejecutivo local como con el inquilino de Palacio Nacional, además de ganarse el ánimo de todos los altos mandos de Morena y principalmente del hombre que decidirá la encuesta, el equipo de Mier apostó por sumar a sus filas a un activista como Arturo Islas.

En Puebla, Islas orquestó el cierre de la Vía Atlixcáyotl y azuzó a los poblanos para ir hasta la casa del gobernador a realizar una protesta. A nivel nacional, el activista realiza manifestaciones por la construcción del Tren Maya.

¿De verdad nadie le advirtió a Mier Velazco del pésimo mensaje que enviaba al llevar a un influencer animalista como invitado VIP y sentarlo a su costado, en un evento donde presumió sus estructuras?

Si nadie se lo dijo, mal y si se lo dijeron y no escuchó peor.

Fue ante la pregunta de un reportero, que el gobernador abordó el tema.

El mensaje fue claro y demoledor: “No pueden echarnos a pelear a los poblanos, no pueden arriesgarnos a los poblanos, ningún interés político partidista debe estar por encima de la paz y la gobernabilidad del estado de Puebla”.

Y aunque después aclaró que el mensaje es para todas y todos los interesados en sucederlo al cargo, tanto morenistas como de otros partidos, lo cierto es que ese saco sí tenía la medida de Nacho Mier.

Ayer vimos a un gobernador fuerte, firme y claro, asegurando que defenderá la unidad y la gobernabilidad de Puebla ante los posibles intereses particulares de quienes aspiran a cargos públicos.

Así llegó también el mensaje para los presidentes municipales que ya planean o deseaban utilizar sus informes de gobierno como plataformas para destaparse: “Hago un llamado a alcaldes y alcaldesas; voy a tratar de asistir a todos los (informes) que más pueda, pero vamos a informes no a destapes. No nos obliguen a contestar de otra forma… Seré muy claro y muy prudente, pero también muy firme porque si no utilizamos las cosas y no debe ser así”.

Sergio Salomón demostró que lo cortés no quita lo valiente y que tiene bien amarrados los hilos de su sucesión.

En tanto, Nacho Mier sumó otro mensaje, de esos que poco le abonan: el tuit del hermano de Martha Erika Alonso, Juan Carlos, quien ahora desde la red social “X” replica y respalda las aspiraciones del diputado federal.

¿Tendrán algún costo estas equivocaciones?

Veremos y diremos.

Nueve años de Ayotzinapa

Aunque Andrés Manuel, como candidato, aseguró que daría respuestas concretas a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, el caso Ayotzinapa terminó por ser una piedra más en su camino.

Este día se cumplen nueve años de la tragedia y los padres de los normalistas han dicho que la información que les presenta el gobierno federal cada día se parece más a la “verdad histórica” del sexenio de Peña Nieto.

¿No dice López Obrador que no son iguales?

La deuda con los padres de los 43 muchachos continúa y lejos de abrir el diálogo y reconocer la podredumbre, corrupción y colusión que imperó esa noche en Iguala, el inquilino de Palacio Nacional mandó colocar las famosas vallas para que nadie ose molestarle.

¡Vaya diferencia!