Vaya escandalera en la que andarían metidos los compadres del mentado Instituto Nacional de Migración (INM), luego que un grupo nutrido de valedores indocumentados acusaron en el Feis y Tuister varias injusticias cometidas por los agentes federicos.

Y es que mientras los carnales migrantes pasaban en caravana por los rumbos de Palmar de Bravo, denunciaron a los cuatro vientos que los agentes del INM se pasaron de lanza con ellos.

Aseguran que de sol a sol los traían a pura pata, sin darles descanso pa’ echarse un respiro, ni siquiera pa’ comer, a pesar que los acompañaban morritos de todas las edades.

Cómo no, si ya todos agotados y en las inmediaciones de la comunidad de San Isidro, fue cuando se desató la golpeadera, a diestra y siniestra, contra los migrantes procedentes de San Pedro Sula, en Honduras.

Y es que contaron los valedores que los agentes federicos comenzaron a agredirlos, entre empujones, golpes a lo macizo, jalones de pelos y hasta repartiendo descargas eléctricas.

Pero ahí no quedó la cosa pos también dijeron que los jijos de su máuser, al estilo gringo, separaron sin escrúpulos a los morritos de sus fantas y otros más no eran hallados por sus jefas, cuando corrían pa’ no ser alcanzados por los golpes.

Como quien dice, se desató la lluvia de golpes, obligando a los carnales migrantes a protegerse como pudieron y, de paso hasta fueron ayudados por los propios vecinos de San Isidro, que vieron cómo el INM se pasó de lanza con ellos.

¿Hasta cuándo van a terminar los chingados abusos del INM y la bola de orates que tienen chambeando como agentes?

Se están metiendo en la boca del lobo, y más cuando pisotean derechos humanos, agreden a mansalva a los migrantes, hay golpes y separan menores de sus padres.

Y lo peor de todo, mis valedores, sin que el INM o la propia Segob federica se pongan al tiro y paren en seco las chicanadas de su tropa, pos a todas luces les vale reverenda madre.

La Cuchilla, hoyo negro

Con la novedad de que la zona de La Cuchilla será vigilada por la Guardia Nacional, el ayuntamiento y el gobierno estatal.

Así la cantó el titular de la Segob, Javier Aquino Limón, y de paso dijo que siguen las pláticas pa’ expropiar ese verdadero hoyo negro.

Ahí de mientras, será blindada pa’ tener ojo chícharo aunque eso sí, ojalá que ahora en este año sí se arme la carnita y sea expropiada La Cuchilla.

Pos mientras más pasa el tiempo, pa’ nadie es un secreto que ahí los malandros y el crimen se reproducen solitos.

Ahí se las dejo al costo.