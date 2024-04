Quién diría que la tradicional Feria de la Memela que se realiza allá por los rumbos de la junta auxiliar de La Resurrección sería un verdadero termómetro polaco en plena lucha por agenciarse el mismísimo Charlie Hall.

Ahí merengues fue donde acabaron por caerle los punteros en las campañas capiruchas, Pepe Chedraui y Mario Riestra Piña.

Pa’ nadie es un secreto que poblano que se respete tiene por derecho que dejarse ver en esta chulada de feria, pos se trata de un evento de pura sabrosura, donde el barrio mismo manda.

No por nada, era el lugar más chingón pa’ que morenos y aliados, por un lado, y pitufos con opositores, por otro, dieran rienda suelta a la comilona, tiraran rostro a lo macizo y hasta jalaran agua pa’ sus respectivos molinos.

Como quien dice, la mesa estuvo servida pa’ echarse unos tiros y ver qué candidato se la jugaba como el capirucho.

Y es que la Netflix, no hubo grandes sorpresas, mis carnales, pos no faltaron los esquiroles, quienes echaron los pulmones de tanto grito salamero o las sombras que no se despegaban ni en las mesas.

Pero eso sí, su héroe de barrio se dio a la tarea de andar de fisgón, calando fino el delicioso arte de la memeliza y toparse con las muecas de ambos bandos.

Si no faltaron las ñáñaras pa’ ensuciarse los deditos, agarrando de a piquito cada trozo que se iba haciendo menos, como quien le saca a sentir la manteca en las manos y busca en chinga limpiarse hasta las uñas.

Cómo no, también no faltó quien de a tiro por viaje se limpiaba los cachetes, bocado por bocado, evitando a la de a Wilbur la experiencia de las manchas que sólo la banda rifadora se las “yunou” de arriba pa’bajo.

Eventos como éste acaba por exhibir a quienes sí andan conectados con la flota, y a los que les falta barrio a lo machín.

No hay de otra, pos los valedores se dan color en fa y saben distinguir la sinceridad de las invenciones.

Por eso, el termómetro polaco se halla en cada esquina.

Caso Vielka y lo que se viene

Habrá que estar bien pilas, porque en las próximas horas el caso del homicidio de la influencer Vielka Pulido y su pareja, podría dar un vuelco.

Y es que el titular de la Segob cemitera, Javier Aquino, reveló que hay indicios de un posible ajuste de cuentas contra la pareja de la joven.

Cómo no, si a la de a Wilbur el caso podría ir desenmarañando líneas de investigación que terminen por aclarar el artero crimen, mis culebras:

No duden, que será cuestión de tiempo pa’ que salgan a la luz más detalles.