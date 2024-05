El debate entre los candidatos al gobierno de Puebla sacó chispas.

Hubo una buena combinación de propuestas y ataques, de los tres contendientes.

En términos pugilísticos: buena defensa y uppercut.

Entre los ataques se dijeron y acusaron de todo.

Pero al final del día, lo cierto es que Alejandro Armenta Mier, demostró inteligencia emocional, al no caer en el juego de constantes derechazos de Eduardo Rivera, los cuales esquivó con buenas y hasta irónicas respuestas.

Y contestó todo.

Por eso se dice que fue el ganador.

Y es que el candidato de la alianza PRI- PAN a sabiendas que era su mayor oportunidad de tratar de subir en las encuestas, se fue con todo al “descontón”, con un solo objetivo: Alejandro Armenta.

En esta inercia, sí se vio en varias ocasiones enojado por los desplantes en sus respuestas del morenista y hasta de Fernando Morales, por lo que lo llamaron constantemente a no enojarse.

Por cierto, Fernando Morales, el candidato que no tiene nada que ganar, ni nada que perder, con el desparpajo que le conocemos, salió a dar por todos lados, sin el menor tapujo.

Se ve que se la pasó muy divertido.

Fueron tres rounds en los tres temas expuestos, aprovecharon para hacerse señalamientos, los cuales fueron contestando y algunos no.

Ahora la pregunta es ¿cuánto influirá el debate en las votaciones?

Tiempo al tiempo.

Antorcha, en el declive electoral

Los jerarcas de Antorcha Campesina están muy nerviosos porque un personaje que no habían previsto en su radar, Rafael Reynoso, está poniendo en peligro su especie de dictadura en Santa Clara Ocoyucan.

Dicho municipio representa la joya de la corona en el universo de ayuntamientos que controla esta organización.

Y es que el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), ha subido como la espuma.

El nerviosismo crecerá este lunes, cuando se dé a conocer una encuesta en la que demuestra empate técnico con Aristóteles Campos, candidato antorchista siglado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Hace meses la estrategia de la organización parecía infalible: con la venia de Eduardo Rivera, intentarían despistar a los electores de clase media de Lomas de Angelópolis (que ilusamente creen que votarán por un panista), viéndoles cara y maquillando a un Antorchista como abanderado de acción nacional.

Sin embargo, Aristóteles Campos no logra engañar a los residentes de los clústers y panistas de Ocoyucan, quienes ya no saben cómo vender la idea de que, ahora sí, un Antorchista les va a cumplir lo que no le han cumplido en más de 30 años de gobiernos ininterrumpidos.

Por esta razón, el nerviosismo ya se ha dejado sentir por parte de la organización, con la operación de personal del ayuntamiento ocoyuquense, en horario laboral, a favor del candidato oficialista; el amedrentamiento de las brigadas de movimiento ciudadano en el municipio, el vandalismo a la publicidad del candidato naranja, además de un hostigamiento a Reynoso Mora con personas que lo siguen en sus recorridos y actos públicos en vehículos sin placas y con gente armada.

Todos estos actos de intimidación han sido reportados a las autoridades pertinentes, quienes ya han brindado personal de seguridad al candidato de MC.

La elección en este municipio dará muchas sorpresas.

Tiempo al tiempo.