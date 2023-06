Amigos de Contragolpe, un gusto saludarlos una semana más en este espacio deportivo lleno de emociones.

Jugándose... ¿el prestigio?

Vaya semanas que se avecinan en la Selección, el técnico Diego Cocca y hasta en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), pues en menos de un mes podría darse ooootro cambio en el timonel nacional.

Si bien, Cocca es el menos culpable en todo el carnaval que arrastra el Tricolor desde la era del Tata Martino y el papelón de Qatar 2022, ahora tiene que poner el pecho a las balas y sacar resultados positivos si es que desea seguir siendo el técnico tricolor.

Luego de un infumable amistoso metido con calzador en Mazatlán ante Guatemala y un gris empate ante Camerún, México se juega el partido más importante del año este jueves ante Estados Unidos en las semifinales de la CONCACAF Nations League.

De no ganar este juego que implicaría ir a la final y ganar el torneo inventado por CONCACAF, Cocca enfrentará una olla de presión para la Copa Oro.

El torneo más importante de la región, por muchos años era ganado por México hasta con equipo B y en muchas ocasiones, desprestigiado.

Sin embargo con el avance de los años, ahora ya no solo no se gana, sino hasta se sufre, incluso con el arbitraje del lado mexicano como en 2015.

De no ganar la Nations League y de no conseguir el blasón máximo de la región, la era del histórico técnico del Atlas podría terminarse este mismo año, cosa que no es nada descabellada en nuestro fútbol.

La próxima en este espacio platicaremos lo que ocurra con el Tricolor donde tendrá un verano espectacular... O de pesadilla, de esos que ya se están haciendo costumbre.

Reunión de alto voltaje

Este lunes, la Liga de Expansión sostendrá su reunión anual para tratar diversos temas que marcarán el rumbo del circuito de plata.

La reunión de este 11 de junio podría ser la más importante desde que el Ascenso MX se transformó a Liga de Expansión en 2020 ante la importancia de temas a debatir.

De acuerdo con David Medrano, en su columna Récord, hay temas que ya no se podrán postergar como el avance en la certificación de Atlante, Mineros y Venados; los adeudos en Tepatitlán, el sistema de competencia del Apertura 2023 y el futuro de Tapatío, filial de Guadalajara y actual campeón de Expansión.

El tema de la certificación es fundamental, pues de acuerdo a la Liga MX, para "desbloquear" el ascenso (hágame el favor) se deben tener al menos cuatro equipos certificados, tres contando con Leones Negros de U. De G.

De qué habrá que echarle ojo a este tema, no hay duda.

Europa tiene nuevo monarca

El pasado sábado se llevó a cabo la final de la UEFA Champions League donde el Manchester City por fin logró su anhelado objetivo: ganar la orejona.

En una final inédita y aburrida, los pupilos de Pep Guardiola consiguieron el título con un solitario gol de Rodri.

Punto aparte la pesadilla de final que vivió Romelu Lukaku y las jugadas donde se vio involucrado, nadie quisiera estar en sus botines.

Amado y odiado, Pep Guardiola ya hizo el trabajo por el que lo trajeron. Le ha dado al Manchester City años de gloria con varios títulos y un triplete histórico.

Tlaxcala afina detalles para sus sedes deportivas

Ya cada vez falta menos para que Tlaxcala reciba al mundo con el Mundial de Voleibol a realizarse en octubre.

Además, fue todo un éxito el campeonato de tiro con arco en el Tlahuicole.

Por sí fuera poco, este fue el mejor torneo de Coyotes de Tlaxcala en liga de Expansión y tuvo una entrada histórica en Liguilla.

Tlaxcala ha logrado en unos meses ser un punto importante para el deporte nacional e internacional y eso debe r conocerse.

