¿Y ahora qué?

La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, aquella que ocurre cuando algún tema genera incertidumbre, aquella que quizás no tiene una respuesta inmediata.

Justo esa es la que ocurrirá en el próximo verano con el circuito de plata del fútbol mexicano pues recordemos que a partir de la próxima temporada 2024-2025 habrá una especie de fusión entre los 18 equipos sub-23 de Liga MX y los que forman la Expansión.

El plan por si solo no tiene sustento suficiente para justificar semejante cambio drástico, pero basado en el "desarrollo" de talento, los dueños del balón apestan a un proyecto que no tiene la claridad necesaria.

A decir de un servidor, este cambio solo terminará por poner aún más candados de los que de por sí ya existen para los clubes que desean llegar a la Liga MX. En Contragolpe se ha hablado hasta el cansancio de lo perjudicial que ha sido abolir el descenso/ascenso desde 2020.

Para darnos una idea, Puebla cerró la campaña con 5 puntos, Xolos como último del cociente y FC Juárez como el equipo que más dinero ha pagado en multas (o al menos eso queremos creer).

Lo peor es que estos tres estarán como si nada el próximo semestre volviendo a arrastrar su prestigio y hundidos en la mediocridad que tienen varios pero varios clubes de Liga MX. ¿Esto es lo que protegen?

Vuelvo a la pregunta ¿y ahora qué?

¿Qué pasará con los clubes de Expansión? ¿Bajarán a alguno? ¿Le darán chance al de Tercera División llegar a Expansión? ¿Cómo será el formato? ¿Habrá fogueo de jóvenes?

Muchísimas preguntas que no tendrán una respuesta clara y tampoco la encontraremos pronto.

Bochornoso caso

Lo ocurrido al final del partido de vuelta entre Tapatío y Celaya es bochornoso, penoso y alarmante, pues Hugo Camberos de la filial de Chivas terminó hospitalizado tras una bronca generada en zona de vestidores.

No existe justificación alguna para que un jugador agreda a otro por la "calentura" del partido, no hay motivo que pueda proteger este tipo de actos tan cobardes y que no van acorde al fútbol mexicano.

El hecho no quedará impune, pues el caso ya fue denunciado por el equipo ante la Comisión Disciplinaria para que tome las medidas adecuadas y que este tipo de casos no vuelvan a suceder.

El mundo al revés

Entre que hubo un campeón goleador con menos de 10 goles y que el super líder (Venados) ya quedó fuera, el Clausura 2024 definitivamente ha sorprendido.

Atlético La Paz pinta para ser un fuerte candidato al título, Tapatío y Leones Negros darán mucha pelea y ni qué decir del Atlante que buscará un nuevo título.

¿Qué pasará? Pronto lo sabremos

Porque los récords se hicieron para romperse

