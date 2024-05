Amigos de Contragolpe, que gusto saludarlos una semana más en este su espacio deportivo semanal donde platicamos sobre diversos temas.

En esta ocasión habrá un giro especial pues dejaré por un instante el espacio del periodista deportivo y hablaré como aficionado al Liverpool Football Club, equipo del que soy aficionado desde muy pequeño.

Como ya se imaginarán el título habla por sí mismo y ya no requiere mayor explicación. El fin de esta temporada también significó el cierre de una época dorada dentro del cuadro de Anfield al mando de Jürgen Klopp.

Para quienes son ajenos al equipo que nunca caminará solo puede significar un simple cambio de director técnico, no obstante en el entorno Red es mucho más que eso al tratarse de un hombre que desde el día uno entendió a los scoucers, la ideología del Club y también la pasión de la ciudad.

Jürgen Nortbert Klopp llegó al Liverpool el 8 de octubre de 2015 para despertar a un gigante que venía de años oscuros y una Premier League que se le escapó por circunstancias ya mencionadas hasta en memes.

𝑵𝒐 𝒆𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒔, 𝒔𝒊𝒏𝒐 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕𝒆 𝒗𝒂𝒔, con esas palabras empezó el camino de The Normal One con un equipo que él construyó a coste cero si sumamos la venta y compra de jugadores.

Durante nueve años Klopp vivió en carne propia las amarguras de perder finales y a diferencia de muchos, jamás perdió el brillo y la sonrisa ante los resultados, pues siempre fue enfático en que el fútbol era la cosa más importante de las menos importantes como decía el mítico Billy Shankly.

Se me viene a la mente la final perdida en Kiev en 2018 que al día siguiente Kloppo y su cuerpo técnico cantaba confiado en volver a pelear la Champions League, cosa que cumplió justo 371 días después.

Una idea ofensiva y propositiva como pocas con un tridente único (Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah) en su tipo que armó de clubes emergentes y que marcó época en el Liverpool.

El legado de Jürgen Klopp va más allá de sus 200 victorias en Premier League, supera cualquier marca que estaba previo a su llegada en cuanto a las sequías de títulos, pues bajo su mando el Liverpool conquistó los siete títulos disponibles cosa que ni los hombres mitológicos del LFC Billy Shankly y Bob Paisly pudieron lograr, a ese grado llegó el alemán.

Pasión, garra, entrega, euforia, identidad, orgullo, son algunas de las palabras en las que se podía definir un juego al mano de Kloppo, un tipo con un carisma inquebrantable y con una sinceridad que incomoda a los de derecha que siempre ha criticado.

Por si eso no diera suficiente, dentro de su etapa también dejó una enseñanza que todos deberíamos aprender al menos una vez: la salud mental, pues anunciar la salida de algo que amas porque ya no tienes energía dice mucho sobre el lado humano que no se ve en la cancha ni en más cámaras.

The Normal One regaló muchas escenas cómicas y otras muy emotivas como sus visitas a los hospitales infantiles, las cartas personalizadas a la gente que la pasaba mal, al trato de sus jugadores y el aprecio por una ciudad que se rindió a sus pies por el amor que le profeso al club.

Como último acto de amor, Jürgen Nortbert Klopp anunció a su sucesor con la petición de apoyarlo y respaldarlo igual que lo hicieron con él, cosa pocas veces vista en el fútbol contemporáneo.

Llegó como un tipo lleno de energía y se va como una leyenda viviente, un sujeto que entendió que el lema "Tu nunca caminarás solo" es un estilo de vida que llevó a la cancha en cada uno de sus juegos.

Gracias por el 25 de junio de 2020, fecha en que el Liverpool se proclamó campeón de Premier League en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes.

Llevaré en mi corazón el título del Mundial de Clubes donde incluso me pinté el cabello de rojo por haber conseguirlo el único blasón que no se había logrado.

Gracias por devolvernos la ilusión de creer en el equipo cuando las cosas no van bien.

Gracias por estos nueve años maravillosos donde se perdió y también se ganó con el baile de One Kiss de Dua Lipa.

Gracias por caminar junto a nosotros, por entendernos, por hacernos el mejor equipo del mundo, siempre te vamos a querer.

You"ll Never Walk Alone... Danke Jürgen

Porque los récords se hicieron para romperse

Nos leemos en la próxima

X: @Cano25Awesome