Con la visita de la Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se pudo apreciar todo el gabinete de gobierno y la intensa seguridad alrededor de todo el evento.

Pese a ello, no faltaron protestas y cartulinas reclamando a AMLO, así como los pobladores de Calpulalpan que aprovecharon para reclamar al gobierno federal su intervención ante casos de omisión de Lorena Cuéllar Cisneros.

Eso sí, sospechosamente hubo varios personajes entre la multitud cargando sobres amarillos.

¿Habrá sido el agradecimiento por asistir al llamado del presidente? (LS)

Reunión con alcaldes electos

Recientemente la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, ya realizó su primer acercamiento con los presidentes electos de los 60 municipios, donde ninguno podía faltar para presentarse con la mandataria y aprovechar a solicitar uno que otro favor.

La misma gobernadora ya mencionó a los medios que los próximos ediles tendrán que dar resultados al pueblo y transparentar sus recursos, de lo contrario, no sólo se terminaría el apoyo por de su gobierno, también sufrirían las consecuencias y ni por “ampararse” podrían resultar a salvo, pues son cinco exediles quienes actualmente están en la mira de la fiscalización.

Confiamos que sea verdad y no sólo una estrategia para quitar del camino a quienes no conviene, pues se dice que durante la reunión en Palacio de Gobierno, no faltaron los nuevos presidentes que ya traían tremendas camionetas equipadas y aún no empiezan su trienio. (LS)