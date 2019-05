Nos dejaron un Puebla destrozada: Miguel Barbosa

El aspirante de “Juntos Haremos Historia en Puebla” indicó que su gobierno será un aliado de los presidentes municipales, con el objetivo de erradicar la pobreza y la marginación.

El candidato a gobernador de la coalición de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que los ciudadanos heredaron de los gobiernos panistas un estado destrozado, con altos índices de pobreza, marginación e inseguridad, por ello ofreció trabajar desde el primer minuto en que tome protesta como jefe del Poder Ejecutivo, por el bienestar de los ciudadanos.

Ante habitantes de Hueytamalco, Ocotoxco y Acateno, se comprometió a ser un aliado de los presidentes municipales y de las organizaciones de la sociedad civil, sin importar colores partidistas, con el único objetivo de que el desarrollo se concrete en las 217 demarcaciones y que la riqueza no sólo se concentre en la zona metropolitana del estado.

"Hablaremos con más mujeres y más hombres, yo estoy yendo por todo el estado hablar con dirigentes con autoridades con ciudadanos, con ciudadanas de todas las fuerzas políticas, de Morena, el PVEM, del PT, del PRI, PRD, Panal, de los partidos locales, de todos porque es el momento de la reconciliación de Puebla, nos dejaron una Puebla destrozada", refirió.

Miguel Barbosa indicó que su gobierno será un aliado de los presidentes municipales, con el objetivo de erradicar la pobreza y la marginación en la que se encuentran los habitantes, de privilegiar apoyos para el campo, pues los gobiernos se han olvidado de éste sector muy importante.

"Vean la realidad que nos rodea en todas las regiones del estado, donde la principal ocupación económica es el campo, la pobreza y la marginación es la constante con la realidad de estos pueblos que viven en tierras fértiles, en tierras prodigiosas, pero siempre olvidados por los gobiernos, siempre olvidados. Yo quiero ser aliado de los gobiernos municipales independientemente de su origen político o del partido que los haya postulado. No tengo ninguna, ninguna visión de preferir a nadie porque veo por los ciudadanos", dijo el candidato.

También mencionó que la sociedad ha estado maltratada por la distancia que han marcado los anteriores gobernantes con el pueblo, por lo que aseguró que romperá esa barrera que existe "se ha creado una distancia entre el ejercicio del poder y la realidad que nos rodea, no tenemos confianza de las autoridades, pronto desconfiamos de quién votamos, pronto los vemos distantes, pronto los vemos arrogantes, los vemos engreídos, subidos en su ladrillo. Quiero ser el gobernador que rompa esa distancia, que rompa esa distancia que hay entre el ejercicio del poder", dijo.

Ante los habitantes de la Sierra Nororiental, el abanderado de Morena, PT y PVEM pidió el voto, rumbo al 2 de junio, dijo que su proyecto de gobierno es el que garantiza la transformación del estado, tanto en campo, seguridad, educación, desarrollo social, salud, por lo que es importante que el día de la jornada electoral salgan a votar.

Sostuvo que las mediciones lo posicionan con 30 puntos de ventaja sobre Enrique Cárdenas, candidato del PAN, PRD y MC, pero reiteró que al final la única encuesta será la que se refleje el 2 de junio, cuando los ciudadanos salgan a emitir su sufragio.

Barbosa Huerta reiteró que el campo será su prioridad de gobierno, por lo que buscará que en Paquete Económico de cada ejercicio fiscal sean considerados más recursos, pues no es posible que este sector importante reciba una raquítica cantidad de forma anual.

La maldita guerra sucia no va a parar: Miguel Barbosa

Ya en entrevista, Miguel Barbosa afirmó que la "maldita guerra sucia" no va a parar, la que proviene de Jalisco y de la que no se desmarca el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez.

"La maldita guerra sucia no va a parar, es una cosa inevitable en este momento y más cuando no se hace campaña, yo no paro, pero la maldita guerra sucia del PAN y de la que está enterado su candidato no va a parar, pero no hacen nada, tienen año y medio metiéndole millones y millones de pesos a esa maldita guerra sucia en contra mía", señaló.

Aseguró que la guerra sucia no le afecta y al contrario solo le divierte, pues es el reflejo de que el candidato de que sus adversarios lo ven ya como el ganador de la próxima elección a gobernador.

Finalmente, dijo que ve en Cárdenas Sánchez a un hombre desesperado y con miedo y eso se refleja en sus ataques en contra de la campaña de "Juntos Haremos Historia en Puebla", por lo que él continuará recorriendo los municipios, tocando las puertas y promoviendo el voto.