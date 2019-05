Luis Donaldo Colosio Riojas rechaza guerra sucia de Jalisco contra Miguel Barbosa

El diputado local, hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, afirmó que Enrique Cárdenas es un abanderado ciudadano y defenderá las causas de las y los poblanos.

En su visita a Puebla Luis Donaldo Colosio Riojas defendió la candidatura de Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado del PAN, PRD y MC, y afirmó que no hay ninguna guerra sucia que provenga de Jalisco en contra de ninguno de sus adversarios políticos, esto a pesar de que el gobierno de Zapopan fue ventilado por promover eventos a favor del candidato quien abandera las causas del partido naranja, al que pertenece el diputado de Nuevo León.

En entrevista, Colosio Riojas señaló que "Cárdenas es una buena persona que busca hacer un buen trabajo en el estado de Puebla y el que nada debe nada teme", por lo que afirmó que de ser favorecido con el voto de la gente trabajará bien.

Colosio Riojas realizó un volanteo en la Volkswagen en donde acompañó al candidato y refirió que prefiere no especular sobre la guerra sucia, aunque justificó que en cada proceso electoral se ventilan termas para desprestigiar a los aspirantes, lo que observó cómo un tema normal.

"Yo no tengo conocimiento al respecto y tampoco me gustaría especular sobre el asunto sobre todo porque es una acusación seria. Lo que sí he visto es que cada vez que se le hace una crítica al gobierno actual salen a ofender y atacar, como si fuéramos pecadores quienes no simpatizamos con él", refirió.

Asimismo, defendió que es un candidato honesto y transparente, a pesar de que se le acuse de evasión fiscal, fraude electoral y se le señale de irregularidades financieras a su paso por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

"No es nada fuera de lo común que en épocas electorales salen múltiples denuncias por supuestas irregularidades y anomalías por el patrimonio de la gente, tan solo en las campañas presidenciales también lo vimos y pudimos apreciar que no hubo un seguimiento contundente de parte de las autoridades que en su momento acusaron", dijo.

Pidió el voto a favor del abanderado del MC rumbo a la elección del 2 de junio y afirmó que de ganar Cárdenas Sánchez tendrá un buen desempeño, por lo que insistió en que es momentos de darle paso a los ciudadanos.

Cárdenas cerrará campaña en distintos lugares

Con el objetivo de tener cercanía con los ciudadanos, Cárdenas Sánchez adelanto que realizará cierres de campaña en Puebla, Tehuacán y San Pedro Cholula, pero no habrá actos masivos, pues afirmó que los ciudadanos merecen ser escuchados y merecen tener su respeto.

Señaló que va por el voto de quienes aún no están decididos, pues hay un alto porcentaje, pero también reiteró la petición de que priístas para que me den su voto pues la campaña es solo de dos.

“Este llamado a participar en las elecciones es muy importante, que la gente se informe y que la gente decida para que después no haya de qué lamentarse. Se ve tranquila pero no es así, la gente no quiere decir y tiene cierto nivel de miedo para expresarse”, dijo.

Desinformado, el PAN denuncia entrega de programas sociales, pero no está prohibido

A pesar de que no está prohibida la entrega de programas sociales y solo la difusión de las actividades gubernamentales, el Partido Acción Nacional acusó que los ciudadanos estén recibiendo apoyos de parte de la Secretaría de Bienestar Social.

El acuerdo y convenio firmado entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Bienestar Social, el pasado 12 de abril señala que solo las actividades gubernamentales dejarán de difundirse, no así la suspención de programas sociales, ya que muchos ciudadanos de escasos recursos esperan los apoyos gubernamentales.

El texto consultado por Intolerancia Diario señala que la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales en su artículo 21 precisa que solo se suspenderá la difusión de los programas electorales, más no la entrega de los mismos.

Por otra parte, el mismo documento precisa que los programas sociales no deben ser condicionados, en este sentido solo en el caso de confirmarse que los ciudadanos son condicionados las autoridades procederían a investigar y en su caso a denunciar.