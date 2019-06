Héctor Alonso Granados, oficialmente expulsado de Morena

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ordena su separación en menos de 3 días hábiles.

La Comisión Nacional de Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ordenó al coordinador de la bancada legislativa, Gabriel Biestro Medinilla, separar en un plazo no mayor a tres días hábiles como integrante de la misma al diputado local Héctor Alonso Granados.

De acuerdo al oficio CNHJ-211-2019 tras presentar diversos argumentos en torno al respeto a los derechos humanos y contra la violencia, la igualdad de género en la diversidad, hacer valer los derechos contra la discriminación social, laboral y política, el legislador no puede pertenecer al partido.

El documento fue firmado por Gabriela Rodríguez Ramírez, Héctor Díaz Polanco, Adrián Arroyo Legaspi, así como Víctor Suárez Carrera, quienes después de la argumentación precisan:

“Es por lo antes expuesto y fundado que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena considera que el C. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS actual diputado local por el distrito XIX del estado de Puebla no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Congreso del Estado de Puebla, en virtud de que, derivado de las recientes declaraciones públicas difundidas a través de diversos medios de comunicación y en el propio recinto legislativo, es evidente que no comparte , respeta, ni representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”.

Los integrantes de la comisión que votaron por unanimidad el documento se refieren al artículo 49º inciso del estatuto, y se requiere a Gabriel Biestro en su calidad de coordinador de la bancada la separación inmediata.

Asimismo se le pide que en un plazo no mayor de 24 horas informe a la comisión y presente las constancias de que tomó las medidas que se le piden.

El radicalismo de Héctor Alonso

El pasado 20 de mayo, Héctor Alonso al hablar en tribuna de la reforma al articulo 143 bis, de la Ley para la Protección del Medio Ambiente, para cumplir una de las 45 recomendaciones de la alerta de género dijo que la medida era ridícula pues caía en mojigaterías, además sostuvo que era una actitud confesional y retrógrada, y llamó “hipócritas” a sus compañeras diputadas.

Dos días después legisladores de seis partidos políticos, a excepción del PAN, anunciaron en bloque que solicitarán la sanción del vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Héctor Alonso Granados, por la reiterada práctica de actos de misoginia y violencia en contra de las mujeres, además se llevarán sus casos a la Conapred, y Conavim.

En rueda de prensa encabezada por Gabriel Biestro Medinilla, Rocío García Olmedo, Emilio Maurer, Vianey García Romero, Carlos Morales, Mónica Lara, entre otros anunciaron que a pesar de que se tiene fuero para el uso de la tribuna, lo ocurrido durante la sesión ordinaria implica faltas y se pidió poner un alto a las ofensas que profirió Héctor Alonso hacia las mujeres.

Una semana después luego de que el pleno conociera la iniciativa para reformar el Código Penal en los artículos 339 y 343 del Código Penal para no criminalizar a las mujeres que aborten, el Congreso del Estado se convirtió en el punto de posturas encontradas luego de la llegada de grupos opuestos, además del oportunismo del diputado Héctor Alonso quién después de llamar una semana antes a las diputadas “hipócritas” y “mojigatas” se colocó el pañuelo azul en contra del aborto.

En la mesa Héctor Alonso, quien fue señalado por cuestionar acciones conservadoras, mostró un muñeco con la figura de un feto señalando que él defendía el derecho a la vida y no aceptaba el aborto a pesar de que la iniciativa por procedimiento, aún no se podía discutir.

La puntilla

El pasado jueves al reiterar su postura en contra de la legalización del aborto, Granados expresó que considera que las mujeres deben pensar las consecuencias “antes de abrir las piernas”.

En una entrevista realizada por Leopoldo de Lara, el legislador local refirió que al gobierno no se le puede trasladar un “acto irresponsable de sexo”.

Su frase fue: “Perdóname la expresión porque no lo digo yo solamente”, aseveró al entrevistador del programa Factor Radio, quien de inmediato contesta: “aquí las cosas como son”, sin mantener una postura crítica a este comentario.