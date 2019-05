Congreso y Morena van en contra de Héctor Alonso Granados

Biestro Medinilla recordó que Alonso Granados ya tiene denuncias ante la Conapred.

Por sus comentarios misóginos, el partido Morena y el Congreso del Estado buscan la aplicación de sanciones al diputado local Héctor Alonso Granados, pues el presidente del Poder Legislativo y coordinador del Grupo Parlamentario, Gabriel Biestro Medinilla confirmó que buscan retirarlo de este grupo político, sancionarlo por medio de la Contraloría Interna y expulsarlo de las filas del partido lopezobradorista, pues no representa la ideología de este instituto.

“Totalmente, yo creo que sí (la aplicación de una sanción), no solo es una cuestión que afecte la imagen de la bancada sino de todo el Congreso, esto fue el límite y tenemos que tomar acciones para demostrar que no estamos de acuerdo en esas situaciones, las diputadas de todos los partidos han sido enfáticas en lo que se va hacer y a nombre del Congreso pedir a la gente y sobre todo a las ciudadanas, mujeres, diputadas y a todas una disculpa pública a nombre del Congreso”, dijo el legislador.

Biestro Medinilla reprobó los comentarios misóginos de su compañero de bancada, por lo que además de buscar que ya no pertenezca a este Grupo Parlamentario a través de la Contraloría Interna del Poder Legislativo se busca imponer una sanción al Legislador.

Además, por parte de Morena tiene conocimiento de que se solicitó oficialmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se expulse al legislador, pues no lucha por las causas sociales por las que ha pugnado este partido desde su fundación.

Señaló que el comportamiento del legislador ha sido de falta de respeto desde que inicio la legislatura local, por lo que a través del Secretario de Derechos Humanos de del CEN de Morena, Carlos Figueroa Ibarra se pugna por la expulsión del legislador local.

Gabriel Biestro ofreció una disculpa a las mujeres a nombre del Poder Legislativo y exigió que Héctor Alonso Granados proceda a una disculpa pública, pues las ofendió.

“Ya platique con el secretario de derechos humanos del CEN, platicamos el caso, le comente que no es la primera vez que ocurría algo así, que desde el inicio de la Legislatura hemos tenido problemas con la cuestión del respeto, no solo a las diputadas de Morena y del Congreso sino a las mujeres en general, una visión y un discurso que no tienen que ver con lo que Morena plantea y por lo que nosotros hemos venido trabajando y construyendo desde hace una década”, dijo.

El diputado local recordó que Alonso Granados ya tiene denuncias ante la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), pues recordó que hace dos semanas insultó a las legisladoras en tribuna, cuando se discutía el contenido de mensajes sexistas en anuncios espectaculares, por lo que ahora se procederá nuevamente en contra del legislador local.

Las ofensas del diputado a mujeres

El diputado local quien está en contra de la legalización del aborto, considera que las mujeres deben pensar las consecuencias “antes de abrir las piernas”, además refirió que al gobierno no se le puede trasladar un “acto irresponsable de sexo”.

El diputado consideró que “nos trasladan su acto irresponsable o sin prevención, al estado, a todos los demás ciudadanos, pues que me paguen el aborto”, refirió, el legislador quien el lunes posó en varias fotografías con los grupos de conservadores quienes integran el Frente Nacional por la Familia y que se manifestaron en el Congreso del Estado debido a la propuesta de la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, para modificar el Código Penal.