Invita Miguel Barbosa a AMLO para que asista a su toma de protesta

El gobernador electo de Puebla aseguró que tomará protesta en el Congreso del Estado y espera que asista el presidente de México.

El gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta tomará protesta en el Congreso del Estado, como originalmente lo marca la Constitución Política del Estado, será un evento protocolario en una sesión solemne y posterior a este acto se trasladará al Auditorio Metropolitano, en el que ante poco más de cinco mil personas emitirá un mensaje político.

A este evento fue invitado por el propio Miguel Barbosa Huerta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante una reunión que sostuvieron el pasado sábado.

"No lo se (si venga el presidente), ya se le hizo una invitacion ayer, el horario está hecho para que venga a las 11:30 de la mañana. Me encantaría, sería un honor para mí. Habrá invitados especiales de todo el país pero me siento bien con mi gente", refirió.

A su vez, Barbosa Huerta agradeció el respaldo de las y los legisladores locales, pues lo han acompañado en la lucha social desde hace poco más de un año, por lo que se dijo honrado de llegar al Poder Legislativo a tomar la protesta correspondiente de su cargo.



"Yo agradezco a las y los diputados quienes han sido la primera línea de batalla. Ustedes (reporteros) quienes me han acompañado podrán a ver se han dado cuenta de cuántas cosas hemos vivido, cuántas cosas hemos vivido, de verdad y siempre, todos estuvieron, las y los diputados locales, les tengo una gran, gran agradecimiento todos siempre mantuvieron la fe y la esperanza en que esto tendría que terminar bien y claro la Constitución prevé que tiene que ser el traslados de los poderes, es un acto republicano, republicano, ante todo después claro que la gente quiere participar quiere estar ahí", refirió.

Habrá Barbosa Fest



Por otra parte señaló que se prepara un evento cultural y de festejo el próximo primero de agosto, fecha en la que toma protesta por lo que busca donaciones para que vengan a la entidad algunos artistas; por ejemplo, piensa en Silvio Rodríguez, canta autor, de los cantantes favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy buscando a ver si alguien no sé, si hay alguna donación para tener un concierto de algo, pero no sabemos de qué, me viene a la mente Silvio Rodríguez. Un BarbosaFest. Estamos buscando porque son fechas en las que artistas están de vacaciones", refirió.

Resta un mes para que entre en funciones el nuevo gobierno, de acuerdo al decreto emitido en enero de este año por el Congreso del Estado.