Región de Acatlán en focos rojos por índice de violencia, advierten diputados

Exhortan a los tres niveles de gobierno a coordinarse y devolver la tranquilidad.

Tras los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas en la región de Acatlán, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado pidió que se establezcan las acciones necesarias de manera coordinada con entre los tres niveles de gobierno para garantizar que retorne la tranquilidad a la Mixteca Poblana.

En entrevista el presidente de la comisión, Carlos Alberto Morales Álvarez, recordó que apenas el pasado jueves se llevó a cabo el análisis y dictaminación de la propuesta efectuada por el diputado Nibardo Hernández Sánchez por el cual se solicita a la Secretaría General de Gobierno (SGG), para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y las policías municipales, se implementen acciones necesarias para el combate a la delincuencia y la prevención de la comisión de delitos en el municipio de Acatlán de Osorio.

Comentó que lamentablemente el viernes cerca de ese municipio se registraron hechos violentos a las afueras de una escuela donde se realizaba una ceremonia de graduación, poniendo en riesgo la vida principalmente de estudiantes que terminaron sus estudios.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Carlos Alberto Morales expresó la necesidad de garantizar el orden, la paz y la tranquilidad en la región mixteca que ha sido escenario de hechos violentos, lo que hace necesario que las autoridades garantizar y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Aclaró que en los últimos días no se habían registrado algún incidente que alterara el orden público, solo dos personas perdieron la vida, pero con los hechos que se presentaron el viernes, era necesario a proponer capacitación a los elementos de la policía municipal como primeros respondientes, y a las autoridades a diseñar acciones de prevención del delito.

Indicó que el Punto de Acuerdo se aprobó por unanimidad y tras su dictaminación, se turnó al pleno para su aprobación final y será votado el próximo viernes.

Mayor coordinación

Carlos Alberto Morales, quien fuera presidente municipal de Huejotzingo, señaló que para atender el problema de la seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva se tiene que platicar y hacer un planteamiento a fondo, revisar qué es lo que pasa con los altos mandos, mandos medios, y con la tropa; para entender qué es lo que se requiere, qué les hace falta, qué pasa y lo que origina que las estrategias que se apliquen estén fracasando.

El legislador manifestó que los ciudadanos esperan resultados en el estado de Puebla, las familias piden a gritos certidumbres, seguridad en calles en sus casas, que puedan ir a la escuela, al trabajo, de compras y que puedan regresar sanos y salvos.

Al ser cuestionado nuevamente sobre la propuesta del mando único policiaco, declaró que la propuesta se dio desde la Secretaría de Gobernación Federal, en la administración de Enrique Peña Nieto, y fue de los pocos presidentes municipales en Puebla que se opusieron.

Reiteró que no está de acuerdo en el llamado Mando único, ya que si se van a los municipios, a las juntas auxiliares, a las colonias, si se les pregunta, cuál es las policía que acude, es la municipal.

Comentó que lo que se tiene que hacer es fortalecer el municipio en materia de seguridad pública para combatir a fondo el tema de la inseguridad.

Expresó que tiene que darse un programa estatal que destine recursos a los municipios para fortalecer lo que no puede alcanzar los programas federales

Por otro lado, el legislador advirtió que no hay un control real de los elementos, al señalar que en ocasiones un elemento no pasa la prueba de control y confianza en un lugar como la capital pero posteriormente pasado un año aprueba el mismo examen en otro municipio lo aprueba, representa que no hay uniformidad en torno a cumplir el requisito.