Como parte de los festejos que tiene por sus 75 años de vida, el Club Puebla anunció que disputará un juego amistoso el próximo miércoles 4 de septiembre ante el D. C. United de la Major League Soccer (MLS) en el Audi Field de Washginton, Estados Unidos.

A través de redes sociales, la Franja dio a conocer la realización de dicho encuentro, el cual se suma al realizarse el próximo 28 de julio ante el Real Betis de España:

Asimismo, el conjunto del DC United hizo los honores en redes sociales, y confirmó el duelo ante los poblanos:

It's ON! Our final friendly of the season has been announced! We will take on @ClubPueblaMX on September 4th at @AudiField! If you would like to purchase tickets to the match, use the link below.



🎟 | https://t.co/wWBKyUJeFA#DCU pic.twitter.com/NzildpNZz3