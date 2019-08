Apoyos para discapacitados, medicamentos e infraestructura piden ciudadanos a Miguel Barbosa en "Jornadas Ciudadanas"

El gobernador se comprometió a no derrochar el dinero en obras costosas y prometió siempre escuchar al pueblo.

Antes de las 10:00 horas de este martes, los ciudadanos ya ingresaban a Casa Aguayo, lugar al que arribó minutos después el gobernador, Miguel Barbosa, para inaugurar las "Jornadas Ciudadanas", actividad que tiene el objetivo de escuchar a los poblanos, para dar respuesta a sus problemas.

La falta de medicamentos, los malos servicios de salud, apoyos para las personas discapacitadas y la infraestructura básica, fueron las peticiones más reiteradas durante este evento que tuvo una duración de dos horas, en las que el gobernador dedicó cinco minutos para que cada ciudadano expresara sus inquietudes.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Inés Guadalupe Mujica, pidió al mandatario local gestionar ante el Gobierno Federal recursos de programas sociales, pues la coordinación que encabeza Rodrigo Abdala no ha liberado los apoyos prometidos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"No llegan a la unidad los apoyos, solo a unos cuantos y la mayoría está con ese pesar recurren a la Secretaría del Bienestar, no les dan respuestas les dan puras largas o puras respuestas ilógicas y cosas que el presidente no ha dicho porque ellos contestan que les dan preferencia a los que están más graves, a los que les falta un brazo o una pierna, pero eso nunca lo ha dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Por su parte, Martha Martínez calificó este actividad como un evento "magnífico", pues nunca antes se observó que el gobernador abriera las puertas de Casa Aguayo para atender personalmente a los ciudadanos y confió en que se dará respuesta a las solicitudes de los más desprotegidos.

"Me parece magnífico que hagan estas jornadas porque así mucha gente va a salir beneficiada como debe de ser, que nos escuche el gobernador y nosotros venimos a solicitar el apoyo que el presidente ofreció, el apoyo federal para discapacitados. Al seguro social le faltan muchos medicamentos neutrológicos y la vez pasada no me lo entregaron y son importantes los medicamentos para su salud", dijo.

En tanto que Isabel González pidió al gobernador que destine recursos para las personas con capacidades diferentes, pues en su caso tiene un problema auditivo y requiere de un aparato que resulta costoso "tengo un problema del oído y es lo que vengo a pedir, ojalá que lo que ofrezca se cumpla", dijo.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Como nunca antes en la historia reciente de Puebla, un gobernador atendió de forma personal a las y los ciudadanos, con la advertencia de que la participación ciudadana será "el corazón del nuevo gobierno".

Sin mayor trámite burocrático, los poblanos ingresaron a Casa Aguayo, lugar en el que previo a llevar a cabo esta actividad, el gobernador dijo que todos los martes se realizarán las audiencias públicas, pues la consigna de cada una de las dependencias es que se atienda la problemática de la ciudadanía.

Mientras que en Casa Aguayo se realizó esta actividad, en dependencias como la Secretaría de Salud, incluso en el Centro Integral de Servicios las y los ciudadanos fueron atendidos por los titulares de las secretarías.

El mandatario local estuvo acompañado por su jefe de oficina, Rodrigo Osorio, por la coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital, Veronica Velez Macuil, la secretaría de medio ambiente, Beatriz Manquire Guevara y por el subsecretario de gobernación, David Méndez Márquez.

En 2020 arrancan obras al interior de los municipios, anuncia Miguel Barbosa

A diferencia de los dos últimos gobiernos emanados del PAN, la actual administración que encabeza Miguel Barbosa no derrochará el dinero en obras de ornato y se concentrará en proyectos de infraestructura en todos los municipios, por lo que ya planea los recursos y proyectos para que inicien a partir de 2020.

El mandatario local dijo que las anteriores administraciones no hicieron nada para erradicar la pobreza, la que incluye desde alimentación, infraestructura básica y servicios, esto a propósito de los más de 58 mil nuevos pobres que resaltó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

En conferencia de prensa, previo al arranque de las "Jornadas Ciudadanas", el mandatario local también anunció que el paquete de 11 obras que heredó el gobierno interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido se concluirán y se exigirá que los constructores cumplan con los contratos y que hagan obra de calidad.

"Respecto a las obras de gobiernos anteriores hay que terminarlas, qué ganamos con litigarlas, hay que terminarlas y exigirles a los constructores que se terminen, están abiertas en Tehuacán y en varios lugares, vamos hacer que se concluyan esas obras inmediatamente, la imagen urbana de todas las cuidadas del estado es importante. Vamos a impulsar proyectos de desarrollo urbano en todo el estado, proyectos de desarrollo en cada ciudad del estado, para que nuestro gobierno, 2020-2024 tenga una planeación conforme a estos proyectos", dijo.

El gobernador señaló que el dinero público no puede ser mal gastado e insistió en que en que la Secretaría de la Contraloría se encargará del proceso de auditorías para determinar las irregularidades en el manejo de los recursos en las pasadas administraciones.

"Ya firmé un decreto, de renovación, rehabilitación de imagen urbana en todo el estado de Puebla y en carreteras y caminos para poder generar una mejor presencia de nuestro estado, vamos a ir poco a poco haciéndolo y vamos a usar imágenes poblanas, cúpulas, volcanes, héroes", dijo.

Así, reiteró que el retiro de los logotipos de la administración pasada continuarán de forma paulatina, pues las obras no pueden tener un sello personal, ya que son hechas con dinero público y en su caso esta nueva imagen debe tener la historia de Puebla.

Para este año, el gobernador ejercerá solo 600 millones de pesos; sin embargo, ya le corresponderá trabajar a partir de septiembre en el Paquete Económico 2020 y para ello ya trabajan los Secretarios, pues se dará prioridad a las obras en municipios.