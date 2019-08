Confirma rector de la BUAP diálogo con los estudiantes que hacen huelga en el zócalo

El rector de la máxima casa de estudios aseguró que el diálogo será en un lugar público.

Habrá dialogo con los jóvenes rechazados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aseveró el rector Alfonso Esparza Ortiz, al tiempo de pedir también al gobierno de Puebla, una interacción para frenar la inseguridad.

En entrevista radiofónica, el rector de la máxima casa de estudios en Puebla, se dijo abierto a dialogar con los jóvenes que mantienen una huelga de hambre en el zócalo de la ciudad, pero en un lugar público y como testigo autoridades estatales.

“Hacemos eco al llamado que hizo el gobernador (Luis Miguel Barbosa Huerta), yo estoy dispuesto a dialogar con mucho gusto, siempre y cuando sea en un espacio público y podamos tener esa interacción donde podamos tener de testigo al gobierno del estado”, sostuvo.

“Donde podamos también exponer las cuestiones que siguen aquejando a nuestros estudiantes y podamos también dialogar acerca de temas de seguridad y cómo vamos a poder enfrentar juntos esto que continúa en el día a día, quitándoles su celular y su iPad”, aseveró.

Enfatizó Esparza Ortiz, que son 31 mil nuevos estudiantes de nuevo ingreso que recibieron en la BUAP este año.

“Una cifra que no se veía desde hace mucho tiempo, es un esfuerzo que realizamos sin tener un incremento en el presupuesto sin tener fondo concursar hable para aumento de matrícula o fondo de cobertura”, explicó.

Indicó que cada unidad académica determina los cupos que pueden atender de acuerdo a su plan o planta académica e infraestructura.

“Tenemos un crecimiento paralelo en aulas más de 522 aulas se han construido en mi periodo y más de cien laboratorios además del incremento sobre todo de infraestructura al interior del estado”, dijo.

Señaló que ahora existen complejos como el regional centro o el de la mixteca que han duplicado en tres años la matrícula y la matrícula sigue creciendo dándole mayor oportunidad a todas estas zonas geográficas.

El exhorto gubernamental

Un día antes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de manera sorpresiva, llegó a un plantón de jóvenes rechazados de la BUAP, donde se hace una huelga de hambre.

De frente a jóvenes en protesta, el gobernador se solidarizó con los integrantes del Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET).

#EnHilo 👉🏻 @MBarbosaMX advierte que la UAP es autónoma, pero ningún funcionario público debe ser inalcanzable, por ese motivo, recomendará al rector @alfonsoesparzao abrir el diálogo. 🏫



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/mo9XCtOCc3 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 12, 2019

Los jóvenes llevan 26 días de plantón y huelga de hambre en el zócalo, por lo que el mandatario exhortó al rector Esparza Ortiz a abrir el diálogo, “no puede haber ningún servidor público inalcanzable”, dijo.

Los jóvenes iniciaron un plantón y huelga de hambre desde el pasado 18 de julio, en demanda a que se abra una mesa de diálogo resolutivo con la máxima casa de estudios poblana y encontrar una alternativa para quienes no pasaron el examen de admisión.

“Vine a decirles que no se merecen estar en una huelga de hambre, que necesitamos dialogar. Yo seré enlace para que se dialogue y encontremos soluciones”, destacó Miguel Barbosa.

El ejecutivo estatal al acudir al zócalo, para visitar y solidarse con los estudiantes del FEED, al mismo tiempo exhortó a Esparza a que abra el diálogo, “no puede haber ningún servidor inalcanzable”.

Adelantó que el próximo año, el gobierno estatal apoyará a la BUAP para que tenga más matrícula, y dejó en claro que no se meterá en la vida interna de la universidad.

La respuesta

El rector Esparza Ortiz, lamentó que sigan los jóvenes en el plantón y huelga de hambre, que incluso ha puesto a una joven en riesgo su salud.

Aseveró que ya entablaron previamente un dialogo, incluso les han contestado un par de escritos, donde explican que no hay opción de ingreso si no es a través de los puntajes que se obtienen en el examen de admisión.

Reveló que el pasado viernes hubo una reunión con los jóvenes, luego de que la Comisión de Admisión de la BUAP presentó el jueves su informe ante el pleno del Consejo Universitario.

El mismo fue aprobado por una unanimidad, donde se establece cuáles fueron los cupos de cada unidad académica estableció.

Señaló que en la carrera de Medicina, que es la más solicitada por los jóvenes en el plantón, los grupos ya están en su máxima capacidad y no hay posibilidades de aumentar un lugar más.

“Ahí llegan por obvias razones de los mayores puntajes, los que en muchas ocasiones no alcanzan lugares en Medicina, no tienen ningún problema para alcanzarlo en otra área de ciencias de la salud o en otras áreas del conocimiento, pero que no hay opción de estas figuras”, sostuvo.

“Yo dispuesto a dialogar con mucho gusto, siempre y cuando sea en un espacio público y podamos tener esa interacción donde podamos tener de testigo al gobierno del estado”, dijo el rector.

“Donde podamos también exponer las cuestiones que siguen a quejando a nuestros estudiantes y podamos también dialogar acerca de temas de seguridad”, insistió.

Aseveró que a la BUAP ya casi nadie lleva una computadora, porque es un riesgo altísimo y no solamente en Puebla sino en el interior del estado también, “recientemente en Tecamachalco y Tehuacán se han registrado eventos (asaltos) así”, señaló.

Finalizó señalando que por medio de distintas estrategias la BUAP ha tratado de frenar la delincuencia contra estudiantes.

“Pero requerimos del acompañamiento para poderlos llevar de forma más amplia a todos los rincones de nuestra universidad”, aseveró.